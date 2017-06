Donaueschingen Auto angefahren und dann abgehauen

Ein Unbekannter hat einen geparkten roten Audi A1 am Freitag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz zwischen dem Rathaus und dem Lidl-Markt hinten rechts beschädigt.

Weiße Lackantragungen waren an dem Wagen zu erkennen, an dem durch den Rempler ein Schaden von rund 800 Euro entstanden war. Am Fahrzeug war ein Zettel mit einer Handy-Nummer angebracht. Es stellte sich jedoch heraus, dass die aufgeführte Handynummer nicht vergeben ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall oder das Anbringen des Zettels beobachtet haben. Hinweise an das Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/837830.