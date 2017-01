Donaueschingen Ausstellung Between endet  und Sebastian Kuhn löst ihre Rätsel auf

Ausstellung Between endet – und Sebastian Kuhn löst ihre Rätsel auf

Statt Finnissage mit abgehobenen Theorien führt der Künstler Sebastian Kuhn zum Abschluss persönlich durch die Ausstellung. 10 000 Besucher haben "Between" im Museum Art Plus gesehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine außergewöhnliche Ausstellung ging am Sonntag im Museum Art Plus zu Ende. Fast 10 000 Besucher wollten seit dem 28. Januar 2016 die Werke der drei Bildhauer Michael Danner, Sebastian Kuhn und Gert Riel sehen und erleben.

Statt einer herkömmlichen Finissage gab zum Schluss nicht das Künstlergesprach mit vielen Theorien , die quasi "ex cathedra" rezitiert werden. Vielmehr erläuterte der Künstler Sebastian Kuhn in der Führung durch seine Ausstellungsobjekte direkt und für den Besucher nachvollziehbar seine Ideen sowie seine Schaffensweise.

Und die waren für fast 20 Besucher, die sich vom herrlichen, kalten Winterwetter nicht verführen ließen, eine spannende und höchst einsichtsreiche Sache. Sebastian Kuhn verstand es vorzüglich in die Welt seiner phantastischen interaktiven Skulpturen' einzuführen. Er löste manches Rätsel auf, ohne die Phantasie und die Wahrnehmungsfähigkeit der Kunstbetrachter einzuengen.

Seien es die drei ineinander verschachtelten Flügel im Spiegelsaal, fast schon ein Markenzeichen der Biedermann Sammlung, das Doppelbett "Between the dreams", das mosaikartig auf bald 100 Quadratmetern ausgebreitete Gebilde "Hifloored", die Mahagoni-Wendeltreppe, oder die aus Acrylglas, Rundspiegeln und PVC gefertigte Plastik "Buckle Your Seatbelt Dorothy" – mit allen Kunstwerken erzählt Kuhn eine Geschichte, irgendwo zwischen Science Fiction und Alice im Wunderland.

Der Betrachter wird dazu verführt, selbst aktiv zu werden und das Kunstwerk zu umwandern, sodass er immer Neues entdeckt, neue Wahrnehmungen entwickelt und so die Welt als veränderbar erfährt. Vor allem beim Hohlspiegel von "Hifloored" erfährt sich der Betrachter selber als Künstler, wenn er immer wieder neue Bilder schafft.

Der Besucher lässt sich gerne ein auf diese Welt aus Acryl, Plexiglas und PVC, aus Alltagsgegenständen; die spielerische Leichtigtigkeit verbirgt fast die gewaltige Anstrengung des Künstlers, seine Auseinandersetzung mit dem künstlichen Material. Und Kuhn erinnert an ein Zitat Mozarts, nach dem sich beim Komponieren alles leicht anfühlen müsse, auch wenn es noch so komplex ist.

Beim Erkunden des "Polyrhythmic Walkabout" kann man vielleicht sogar Jazz-Klänge wahrnehmen, die sich im Raum entfalten. So gesehen stellte sich bei allen Teilnehmern an der Künstlerführung mit Sebastian Kuhn leise Wehmut ein, wenn sie auf ein solches aktives Wahrnehmen nun verzichten müssen.

Neue Ausstellung

Am Sonntag, 19. Februar, wird im Museum Art Plus die nächste Ausstellung eröffnet. "Leidenschaft – Passion: Im Blickpunkt Pierre Soulages" dauert bis zum 28. Januar 2018. Die Ausstellung von Karolin Bräg "Museum wurde es immer schon genannt " ist bis zum 26. März geöffnet.