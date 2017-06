Donaueschingen Aufener wählen Dirigenten ab

Schnitt nach tollem Wertungsspiel-Erfolg in Pfohren. Dirgent Klaus Dietrich muss nach sechs Jahren gehen.

Musikalisch war und ist die Kapelle des Musikvereins Aufen das Aushängeschild der Stadt. Das 55 Mann starke Orchester setzte in den vergangenen Jahrzehnten in der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik Akzente in der Region. Und vor allem in der 34 Jahre währenden Ära Leander Binder eilte die Kapelle von Erfolg zu Erfolg. Auch mit dessen Nachfolgern und nachrückenden Musikergenerationen blieben der musikalische Ehrgeiz und das Niveau. Zuletzt zeigten die Aufener dies Anfang Mai bei einem gelungenen Frühjahrskonzert in den Donauhallen und vor gut einer Woche beim Wertungsspiel in Pfohren, das man in der Oberstufe mit dem Prädikat "mit sehr gutem Erfolg" absolvierte. Und dennoch war schon seit geraumer Zeit ein wenig der Wurm drin. Nach sechs Jahren waren Musikkapelle und Dirigent Klaus Dietrich etwas aus dem Takt gekommen, was letztlich am Freitag zur Trennung führte.

"Wir sind fair auseinander gegangen, weil wir uns musikalisch verändern möchten und uns mit frischem Wind wieder mehr der Unterhaltungsmusik widmen und uns damit aufs Publikum zubewegen wollen", sagt der zweite Vorsitzende Georg Langenbacher zur Trennung. Zwar habe man zunächst versucht, mit Klaus Dietrich diesen Weg zu gehen, doch dies sei leider nicht im gewünschten Maß passiert. Nach SÜDKURIER-Informationen haben dann am Freitag über 80 Prozent bei einer Zusammenkunft im Probenlokal für die Trennung votiert.

Jetzt beginnt die Dirigenten-Suche. Das werde nicht einfach, meint Langenbacher, zumal die Nachfrage derzeit größer als das Angebot sei. Man ist aber zuversichtlich, mit dem guten Namen der Kapelle bis Herbst einen Nachfolger zu finden. Übergangsweise dirigiert Jugenddirigent Marcus Hildebrand

Kapelle und Dirigent

Die 1928 gegründete Kapelle spielt seit Jahren in der Oberstufe und feierte hier bei Wertungsspielen stets Erfolge. Klaus Dietrich kam 2011 nach Aufen. Der Frittlinger ist Musikschullehrer in Tuttlingen und auch an der Musikschule Südschwarzwald in Bonndorf. Er spielt zudem in einigen Formationen die Trompete. (gvo)