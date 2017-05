Donaueschingen Auf'n Takt: Thomas Stolls Konzept kommt gut an

G`schwätzt und G`sunge wird immer: Auf'n Takt erreicht sien Publikum.

Viel gewagt und viel gewonnen hatte der a-capella Chor Auf'n Takt mit seinem neuesten Programm, das unter dem Titel "G`schwätzt und G`sunge" das Publikum in Scharen ins Uffheim zog.

Dort gab es innerhalb kurzer Zeit keine freien Sitzplätze mehr, was Dirigentin Sabine Martin erfreut zur Kenntnis nahm: "Vor einem vollen Saal zu spielen und die Nähe des Publikums zu spüren ist eine Motivation für alle." Der lang anhaltende Applaus nach den Stücken bestätigte, dass die Chormitglieder das richtige Konzept für das Jahreskonzert gewählt zu haben.

Dieses haben sie ihrem Chormitglied Thomas Stoll zu verdanken, der als ehemaliger Eichendorff-Pädagoge und Theaterregisseur die Idee hatte, Literatur und Gesang miteinander zu verknüpfen. Diese erforderte nicht nur einige Sonderproben von den Chormitgliedern, auch Thomas Stoll verlangte dies einige Zusatzstunden des Rezitierens im stillen Kämmerlein und mit dem Chor ab.

Doch all die Mühen waren vergessen, als der Chor mit Nat King Coles L.O.V.E. das Konzert eröffnete. Danach servierte er noch eine Portion Sahne aus Udo Jürgens Liederrepertoire.

Dann kam der große Moment von Thomas Stoll. In seiner ersten Lesung vor einer Kulisse, die jener aus dem literarischen Quartett in nichts nachstand, wählte er den "Schischyphusch oder Kellner meines Onkels" des genialen, aber viel zu früh verstorbenen Autors Wolfgang Borchert, dessen Werk früher zur Pflichtlektüre in den Schulen zählt. Stoll verwandelte mit dem Schwung in seiner Stimme die Erzählung in eine bebilderte Gesichte, deren Ablauf sich die Zuhörer bestens vorstellen konnten.

Auch im zweiten Teil hatte er die Gedichte so gewählt, dass das Publikum einiges zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken hatte. Was angesichts der Wahl der Gedichte aus em Ritter Fips von Heinz Erhard allerdings nicht so schwerfiel. Zwischen den Lesungen überraschte immer wieder Auf'n Takt mit seinen Liedern, die das Publikum vom erfrischenden "Lemon Tree" mit Solist Tobias Korhummel über das anspruchsvolle "Haus am See" bis hin zur lockeren Urlaubsatmosphäre beim "Jamaica Farwell" entführte.