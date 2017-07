Donaueschingen Auf dem Pausenhof der Donaueschinger Eichendorffschule geht's hoch hinaus

Die Umbauarbeiten dauern bis in die Sommerferien und ein Kletter-Ei wird die größte Attraktion sein

Die Jungs und Mädchen der Schülermitverantwortung hatten ganz klare Vorstellungen, wie der neue Pausenhof für ihre über 570 Mitschüler an der Eichendorffschule gestaltet sein soll: Es muss mehr Sitz- und Spielmöglichkeiten geben. Diesen Wunsch machten Rektor Wolfram Möllen und seine Planer zu ihrem Auftrag und seit Ende der Pfingstferien gehören Baumaschinen und Baulärm zum Schulalltag. Wenn alles glatt läuft, dann finden die Umbaumaßnahmen im Laufe der Sommerferien ihr Ende. Im Augenblick wird der Lehrerparkplatz als Ausweich-Pausenhof genutzt. Murren die Schüler? "Nein", sagt Rektor Wolfram Möllen, "sie wissen ja, dass sie einen schönen neuen Pausenhof bekommen." Und Schüler, die kurz vor dem Ende ihrer Schulkarriere stehen, bedauerten, den neuen Pausenhof nicht bespielen zu können.

Ein Kletter-Ei wird die wohl auffälligste und am meisten begehrte Neuerung sein. Dabei handelt es sich um eine Kletterwand in Eiform, wie sie aus Kletterhallen bekannt ist. An diesem überdimensionalen Spielgerät können sich die Schüler an Griffen bis auf eine Höhe von 2,50 Meter austoben. Es wird auf einem blauen Tartan-Belag stehen – damit im Fall der Fälle nicht allzu viel passiert. Auch verschiedene neue Sitzmöglichkeiten werden geschaffen. Dazu gehören spezielle Jugendbänke, die eher an moderne Kunst als an ein Sitzmöbel erinnern. "Wir haben beobachtet, dass Heranwachsenden häufig auf der Lehne sitzen, und haben uns deshalb für diese ungewöhnlichen Bänke entschieden", sagt Möllen. Es wird aber auch ganz normale neue Bänke geben und außerdem Quadersteine, die zum Sitzen geeignet sind. Sie werden dort stufenartig platziert, wo im Augenblick noch eine kleine Wiese ist, die zur Straße hin von einer Mauer begrenzt wird. Das Ganze wird ein wenig an ein Amphitheater erinnern.

Teil des neuen Pausenhofs wird ein Streetball-Feld sein. Der Streetball-Korb wird abnehmbar sein. Aus Rücksicht auf die Anwohner. Denn mitten in der Nacht soll kein Lärm vom Pausenhof in die Nachbarschaft schallen. Außerdem wird die vorhandene Tischtennisplatte einen neuen Standort bekommen und die Zufahrt optimiert (weniger Gefälle). Um das alles zu realisieren, musste die Kettensäge an drei Kastanien angesetzt werden. Doch die hätten spätestens in zwei bis drei Jahren sowieso gefällt werden müssen, so Möllen. Und zwar krankheitshalber. Sechs neue Bäume werden als Ersatz den Schulhof beschatten.

Möllen stuft seine Schule als gut ausgestattet ein. In der Zukunft möchte er den Ganztagsbereich weiter entwickeln und alle Klassenzimmer sollen einen W-Lan-Anschluss erhalten. Beim Einsatz digitaler Medien setzt der Pädagoge auf eine plattformunabhängige Lösung, um so bei Unterrichtsmaterialien die Wahlfreiheit zwischen mehreren Verlagen zu haben. Um die Zukunft seiner Schule macht er sich auch keine Sorgen. Zwar habe es mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung einen Einbruch gegeben und dieses Schuljahr nur für eine fünfte Klasse gereicht. Doch die Erfahrung lehre, dass Schüler, die zunächst die Realschule besucht haben, nachrückten. Denn: "Lernen macht keinen Spaß, Erfolg haben schon", so der Rektor der Eichendorffschule.

Gelebte Integration und Inklusion