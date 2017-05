Donaueschingen Auenwald für Neudingen

Ortschaftsrat stimmt Naturschutzprojekt zu. Ökopunkte kommen aufs Konto der Stadt. Ausgleichsfläche für geplante Windkraftanlagen.

Neudingen – Umweltberater Gerhard Bronner vom Gemeindeverwaltungsverband plant mit seinem Umweltbüro in Absprache mit dem leitenden Revierförster Manfred Fünfgeld ein Auenwaldprojekt zwischen den Donau-Einmündungen des Gewerbekanals und des Grenzbaches in Richtung Gutmadingen. Die Stadtverwaltung signalisierte mit dem damit verbundenen Kauf und der Aufforstung der angrenzenden Flurs Die tücke bereits ihr Einverständnis.

In nichtöffentlicher Sitzung beschloss auch der Ortschaftsrat Neudingen dem in Richtung Gutmadingen geplanten Naturschutzprojekt zuzustimmen. Ortsvorsteher Klaus Münzer informierte über die mit der Umsetzung des Auenwaldprojektes verbundenen Ökopunkte und Waldkompensationsflächen, welche die Stadtverwaltung andernorts zur Realisierung eigener und Projekte dritter auf ihrer Gemarkung verwenden könnte.

Aus Sicht des Umweltbüros stellt der Auenwald eine Bereicherung des Sortiments an Waldtypen im Stadtwald dar. Wenig erfreut zeigte sich das Umweltbüro über die Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen entlang des im Gandental entspringenden Bachs, der hinter dem Tafelackerhof in Richtung Ortsgrenze verläuft. Eine breite Fläche beidseitig des Bachverlaufs ist in diesem Bereich in städtischem Besitz. Das Umweltbüro schlägt dort im Herbst oder Frühjahr eine simple Bepflanzung vor, die der Ortschaftsrat einstimmig befürwortete. Parallel dazu appelliert Bronner an die Eigentümer oder Pächter der angrenzenden Flächen, die Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen beidseitig des Baches entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu unterlassen und die Grenze zu beachten.

Flächenausgleich

Rund 18 Hektar Wald würden verloren gehen, wenn das Regierungspräsidium Freiburg die geplanten Windkrafträder auf Länge und Ettenberg genehmigen sollte. Ein Teil des Forstes ist auf Gelände des Hauses Fürstenberg bereits gerodet. Für diesen Natureingriff müssen freie Flächen wie jetzt in Neudingen aufgeforstet werden. Hierfür suchen die Unternehmen Landbesitzer, die Wiesen zur Verfügung stellen. (gvo)