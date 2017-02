Donaueschingen Arno Ruf nimmt Abschied vom Rathaus

Arno Ruf nimmt nach 40 Jahren Abschied. Er war nicht nur der Herr der Wahlen, denn im Hauptamt laufen die Fäden zusammen.

Donaueschingen – Er zeichnet sich durch Bescheidenheit aus. 40 Jahre im Donaueschinger Rathaus, viele Fäden sind in seinem Büro zusammengelaufen – von der Papierbestellung über die Geschäftsstelle des Gemeinderates bis hin zur Organisation der Wahlen. Doch für Arno Ruf war das stets eine Selbstverständlichkeit: „Ich habe mich immer als ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe angesehen. Es muss rund laufen, mehr auch nicht“, sagt der 63-Jährige. Nach 40 Jahren wird er heute das letzte Mal das Rathaus in dienstlicher Angelegenheit betreten. Denn heute wird er offiziell als Sachgebietsleiter Hauptverwaltung verabschiedet.

Begonnen hat alles mit einem Praktikum im Donaueschinger Rathaus und er blieb. Lediglich für das Studium zum Diplomverwaltungswirt verließ er die Amtsstube seiner Heimat. Der Weg führte nach Kehl, aber nach dem Abschluss wieder zurück ins Donaueschinger Rathaus. Damit gerechnet, dass er einmal 40 Jahre bleiben wird, hat er anfangs nicht. „Man hat ja einige Flausen im Kopf und dann heiratet man, die Kinder kommen und man baut ein Haus“, blickt Ruf zurück.

Das bringt eine gewisse Immobilität mit sich. Aber nun im Ruhestand soll das anders sein. Denn Rufs Frau Ingeborg hat ihre Arbeit im gelben Rathaus zum Jahresbeginn beendet und gemeinsam soll es mit dem Wohnmobil auf Reisen gehen. Lappland und das Nordkap sind die ersten Ziele. Und dann ist ja noch die Familie: Die Tochter ist zurück in die Heimat gezogen und baut gerade ein Haus in Bräunlingen um. Da ist die Hilfe des Vaters willkommen. Ebenso wie für die beiden Enkelkinder, die nicht nur mehr Zeit mit ihren Großeltern verbringen können. Der Opa bastelt gerade ein Puppenhäuschen. Denn auch das Handwerken will Arno Ruf nun wieder verstärkt in sein Leben integrieren.

Für die Öffentlichkeit war Arno Ruf in erster Linie als Herr der Wahlen bekannt: So 20 bis 30 werden es gewesen sein, die er in seinem Arbeitsleben organisiert hat. Von der OB-Wahl über Kommunalwahlen bis zur Bundestagswahl. Doch Wahl ist nicht gleich Wahl. „Schon allein rechtlich sind da Unterschiede“, erklärt Arno Ruf. Denn je nach Wahl setzen sich auch die Wahlberechtigten anders zusammen. Und auch bei der Auszählung gibt es Unterschiede. Die größte Herausforderung ist immer noch die Kommunalwahl, bei der über die Zusammensetzung des Gemeinderates und auch der Ortschaftsräte abgestimmt wird. „Bei der Vorbereitung ist bei der Kommunalwahl der Aufwand etwa um den Faktor zehn höher als bei anderen Wahlen“, sagt der 63-Jährige. Bei einer Bundestagswahl geht’s ein Jahr vorher los, die heiße Phase beginnt dann sechs bis acht Wochen vorher. Bei einer Kommunalwahl sind Ruf und sein Team schon bis zu einem Jahr vorher involviert, denn auch die Parteien werden bei der Aufstellung ihrer Kandidatenlisten begleitet, damit nachher alles rechtens ist. Und auch das Auszählen: „Früher haben wir immer bis zum nächsten Morgen durchgezählt“, blickt er zurück. Doch das wollte und konnte Ruf den ehrenamtlichen Wahlhelfern irgendwann nicht mehr zumuten. „Die müssen ja am nächsten Tag alle arbeiten.“ Und so wird mittlerweile am Tag nach der Kommunalwahl im Rathaus ausgezählt. Wobei hier mittlerweile der Computer beim Erfassen eine große Hilfe ist. Nicht die einzige Änderung: Auch im Wahlverhalten hat sich etwas getan. „Die Briefwahl nimmt immer mehr zu und das wird auch noch ansteigen.“

Doch Arno Ruf war nicht nur für die Wahlen verantwortlich: Viele Fäden laufen in seinem Sachgebiet zusammen: Post, Hausmeister, Zentrale Beschaffung, Archiv, Registratur, Geschäftsstelle Gemeinderat – irgendwie spielt das Hauptamt in vielen Bereichen mit. Einer, der kaum bekannt ist, ist die Strukturierung der Stadt. „Der Computer muss ja wissen, wo jemand wählt und in welchem Schulbezirk jemand wohnt“, erklärt Ruf. Und so ist die Stadt nicht nur in sieben Stadtviertel unterteilt, sondern auch in Baublöcke und Baublockseiten. In den 1970er Jahren hat Ruf auf Plänen noch von Hand Linien gezogen. Heute geht alles mit dem Computer. Und wenn sich nun jemand im dem Bürgerbüro anmeldet, dann ist sofort klar, wo der Computer ihn verorten muss.

