Donaueschingen Anneliese Dannegger feiert

Wolterdingen (rei) Anneliese Dannegger feiert heute in Wolterdingen ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist gesundheitlich zufrieden, und so ist es nur verständlich, dass sie sich für die Zukunft nichts mehr wünscht, als dass es noch lange so bleibt, wie es momentan ist.

Trotz neuem Knie, neuer Hüfte, Herzoperation und Hirnblutung hat die Jubilarin ihre Fröhlichkeit nicht verloren. Ganz bestimmt trägt auch ihre Leidenschaft fürs Turnen eazu bei, dass sie noch rege am Leben teilhaben kann. Seit 34 Jahren hat sie als Turnverein-Riegenführerin die Wolterdinger Montags-Hausfrauen-Riege und die Hubertshofener Mittwochs-Hausfrauen-Riege unter sich. "Es macht mir immer noch Spaß mit den Frauen, und ich habe eine Aufgabe", erklärt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Und einmal im Jahr organisiert sie für die Bregtal-Sträßler bei sich ein Scheunenfest.

Sie fährt auch noch Auto, was ihr sehr zu Gute kommt, denn seit einiger Zeit pendelt die Jubilarin immer zwischen Wolterdingen und Wutöschingen, um bei ihrem Lebensgefährten zu sein, der krankheitsbedingt nicht mehr zu ihr kommen kann.

Doch das Schicksal meinte es nicht immer gut mit Anneliese Dannegger, die ab dem 14. Lebensjahr bis ins Rentenalter bei der Wolterdinger Firma Reiner beschäftigt war. 1984 verstarb ihr Sohn Helmut mit gerade mal 17 Jahren durch einen Unfall. Ihr zweiter Sohn Kurt lebt schon seit vielen Jahren im Ausland, aktuell in Brasilien. Mit ihm hat sie via Skype Kontakt. Doch im Sommer steht wohl ein echtes Wiedersehen bevor, auf das sie sich ganz besonders freut.

Ihren Geburtstag, zu dem auch drei Enkelkinder gratulieren, feiert die Jubilarin zwei Mal: Heute bei ihrem Lebensgefährten in Wutöschingen und am Samstag in ihrem Heimatort.