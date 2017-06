Donaueschingen Anna Dorosch ist ein kleines Sprachwunder

Die 16-jährige Schülerin des Fürstenberg-Gymnasiums erreicht den dritten Landespreis beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen.

Donauschingen – Die Zehntklässlerin Anna Dorosch hat den dritten Landespreis beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen erreicht. Die 16-jährige Donaueschinger Gymnasiastin schaffte es aus einem Teilnehmerfeld von über 500 Jugendlichen aus Baden-Württemberg aufs Siegertreppchen. Die Freude darüber war am Fürstenberg-Gymnasium entsprechend groß.

Die insgesamt sechs Teilnehmer des Fürstenberg-Gymnasiums mussten beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen auf Landesebene unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Neben Hörverstehen wurden auch landeskundliche Kenntnisse geprüft. Zudem haben die Teilnehmer vorab einen kreativen Beitrag eingereicht. „Das ist eine super Leistung von Anna“, resümiert Antonia Walker, die als Fremdsprachenlehrerin seit drei Jahren den Bundeswettbewerb am Fürstenberg-Gymnasium koordiniert. Mit Blick auf die große Teilnehmerzahl sei ein Sprung aufs Siegertreppchen außergewöhnlich.

Die Schule knüpft damit an den Erfolg von Abiturient Niclas Käfer an, der es beim Wettbewerb 2016 bis ins Bundesfinale nach Magdeburg geschafft und den vierten Platz erreicht hatte. Anna Dorosch darf sich für ihren dritten Landespreis nun auf die große Preisverleihung freuen. Baden-Württembergs Sprachengenies werden Anfang Juli in Heidelberg prämiert. Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist ein bundesweiter Wettbewerb in Deutschland für Schüler der Klassenstufen 6 bis 13 sowie Auszubildende. Mittlerweile machen jedes Jahr mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler beim Bundeswettbewerb mit.