Donaueschingen Angelsportler fischen nach Jugendlichen  aber die beißen nicht an

Das heutige Freizeitangebot und gesetzliche Regelungen machen es Angelvereinen schwer. Sie finden kaum Nachwuchs. Jetzt arbeiten die Jugendwarte gemeinsam an Ideen.

Die Angelsportvereine Pfohren und Wolterdingen treibt die gleiche Frage um: "Wie angeln wir uns Jugendliche, die Interesse haben, den Angelsport zu erlernen?" Zu einem Gedankenaustausch trafen sich die Jugendwarte Silvester Mattes und Markus Willmann aus Pfohren sowie die Wolterdinger Jugendvertreter Tobias Mattes und Elias Schmidt am Oberen Weiher bei Wolterdingen. Tobias Mattes hatte bereits interessierte Jugendliche zu einem Schnupperfischen eingeladen, was jedoch nur spärlich wahrgenommen wurde. Das Problem: Für Jugendliche gebe es jede Menge Angebote und Kinder dürften von Gesetz her erst ab dem zehnten Lebensjahr an den Angelsport herangeführt werden.