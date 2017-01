Donaueschingen Amtsübergabe an der Spitze der Donaueschinger Feuerwehr

Der Stadtkommandant Markus Dold hört nach 15 Jahren auf, sein bisheriger Vize Martin Kiefer wird zum Nachfolger gewählt

Donaueschingen – Nach 15 Jahren an der Spitze der Donaueschinger Feuerwehr übergab Markus Dold das Amt des Abteilungskommandanten an seinen bisherigen Stellvertreter Martin Kiefer, der mit großer Mehrheit gewählt wurde. Martin Kiefer nutzte die Gelegenheit, die Verdienste seines Vorgängers zu würdigen. Nach zehn Jahren gemeinsamen Weges hätte gerne er weiter als Stellvertreter mit Dold zusammengearbeitet, aber man habe dessen Entscheidung hinnehmen müssen.

Am 1. Juli 1975 war Markus Dold als junger Bub mit 14 Jahren Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr, am 1. Augustr 1978 trat er in die aktive Wehr über. 1978, 1979 und 1989 legte er das bronzene, silberne und goldene Leistungsabzeichen ab. Im August 1978 wurde er zum Feuerwehrmann, 1984 zum Oberfeuerwehrmann und 1993 zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Danach zum Löschmeister, Oberlöschmeister und Hauptlöschmeister. Parallel absolvierte er so gut wie alle Lehrfänge auf Kreis- und Landesebene. Auch als Ausbilder im Atemschutz war er tätig. 1996 wurde er Stellvertreter des Abteilungskommandanten der Stadt, Armin Hauser, 2001 Kommandant. Von 2013 bis 2015 war er Gesamtkommandant der Stadt Donaueschingen.

In den 15 Jahren Amtszeit wurden die Drehleiter LF-16/12, der Einsatzwagen ELW1, ein MTW und ein Hilfelöschfahrzeug HLF20/16 beschafft, ein weiteres Hilfelöschfahrzeuges als Ersatzbeschaffung steht aktuell an. Es wurden viele Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür, Innenstadtpräsentationen, Ausflüge und Kreisverbandsversammlungen organisiert und abgehalten. Höhepunkt war sicherlich die 150-Jahr-Feier mit mehrtägigem Festbetrieb und die Nachstellung des Stadtbrandes mit Pyrotechnik im Jahr 2008.

In den zehn Jahren als Stellvertreter von Markus Dold habe er viel gelernt, so Martin Kiefer. Er lobte die kompetente, ruhige Art seines Vorgängers sowie dessen Loyalität.

Seit dem Eintritt in die aktive Wehr war Markus Dold bei weit über 4000 Einsätzen dabei oder hat sie begleitet. Ein Wochenende aus dem September 1992, das aufzeigt, wie sehr die Feuerwehr an physische und psychische Grenzen kommen kann, schilderte Dold in seiner Abtrittsrede. Nachdem man am Freitag einen Toten bergen musste, brannte am Samstag die Firma Spadinger. Am Sonntag rückte die Wehr nach Bad Dürrheim zu dem Busunglück mit 21 Toten aus, wo sie Bilder vorfand, die keiner vergessen wird.

"Ich durfte mit organisieren, dass alles mit Euch funktioniert. Es war mir eine Ehre, das Amt für die Bürgerinnen und Bürger auszuführen und ich bin froh, dass in dieser Zeit keinem Kameraden etwas Gröberes passiert ist", resümierte Markus Dold bescheiden. Gleichzeitig erhob er einen mahnenden Zeigefinger: "Wir gehen raus und helfen jedem. Doch manches könnte Kameradschaftlicher sein. Es ist das Grundgerüst eines Feuerwehrmanns, wie man sich untereinander verhält. Für die Zukunft brauchen wir Charakterköpfe, keine SMS- und E-Mail-gesteuerten Individuen", so Dold. Er selbst werde die Feuerwehr Donaueschingen weiter unterstützen.

Es war eine Amtsübergabe in freundschaftlicher Atmosphäre. "Mir geht es nicht wie Obama, ich weiß, was kommt". Dabei lobte Dold die zehn Jahre Zusammenarbeit mit Martin Kiefer: "Wenn man fühlt, was der andere denkt, dann ist es perfekt." Mit den Worten "Irgendwann übernehmen die Jungen und sagen einem, wo es langgeht. Martin, mach was draus. Das war's", rückte Markus Dold offiziell ins zweite Glied.

Feuerwehr ehrt 40-jährige Treue