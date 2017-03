Donaueschingen Altes Schulhaus jetzt wieder wie neu

Die Sanierung des alten Schulhauses wurde für 202000 Euro rechtzeitig zum Dorfjubiläum abgeschlossen

Pfohren (gvo) Am Haus am Entenburgweg 1 mit seinem aufwändigen Sprengwerk als Dachkonstruktion hängt das Herz der Pfohrener. Die älteren gingen hier zur Schule und nicht weniger als sechs Vereine haben hier jetzt ihr Domizil. Und ein Storchenpaar richtete sich in luftiger Höhe ein Penthouse ein. Und die Störche waren es, die die nicht ganz einfache Dachsanierung verursacht hatten.

Als man vor Jahren auf dem Dachfirst eine Stahlrad installiert hatte, um dem Storch die Ansiedlung zu erleichtern, hatte man kaum die Statik im Blick. Das vielstrebige Sprengwerk mit dicken Balken sollte so ein Storchenpaar mit seinem leichtgewichtigen Nachwuchs doch gut stemmen können. Aber die Adebare bauten mit den Jahren immer höher und Baumaterial sowie der in den unteren Stockwerken hinterlassene Kot machte die Behausung zum gewichtigen Problem: das letztlich 800 Kilogramm schwere Nest drückte die stützenden Balken im Traufbereich immer weiter nach außen. Eine Sanierung wurde unumgänglich. 220 000 Euro stellte man somit in die Haushalte 2015 und 2016 für die Dach und Fassadensanierung ein. Letztlich wurde die Renovierung mit 202 000 sogar etwas billiger. Gestern besichtigten OB Erik Pauly und Ortsvorsteher Gerhard Feucht zum Abschluss der Arbeiten mit den beiden städtischen Bauleitern Christian Unkel und Roberto Anders das gelungene Werk.

"Wir sind froh, dass wir pünktlich zum Dorfjubiläum mit dem Gebäude fertig geworden sind und es toll geworden ist", meinte OB Pauly gestern. Und Ortsvorsteher Gerhard Feucht bedankte sich für die Finanzierung, denn das 1834 erbaute und seit rund 20 Jahren nur noch als Vereinshaus genutzte, denkmalgeschützte Gebäude habe wegen seines großen Raumangebots für die Vereine einen hohen Stellenwert.

Christian Unkel sprach in Bezug zum Sanierungsablauf von einer mustergültigen Maßnahme. Er stellte den Firmen hinsichtlich der Arbeitsqualität ein gutes Zeugnis aus und betonte, dass nach der Ausschreibung sieben Donaueschinger Betriebe von acht beschäftigten Firmen zum Zuge gekommen seien.