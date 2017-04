Donaueschingen Alt- und Totholzkonzept: Beim Wald geht die Stadt eigene Wege

Das Konzept vom Land wird in Donaueschingen nicht umgesetzt, denn das Alt- und Totholzkonzept ist mit viel Aufwand verbunden und die restriktiven Regeln würden die Einnahmen schmälern.

Zurück zum ursprünglichen Wald: Unter dem Stichwort „Alt- und Totholzkonzept“ haben die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg und die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) ein Konzept entwickelt. Das Ziel: eine nachhaltige Bereitstellung von Alt- und Totholz im Wirtschaftswald soll sichergestellt werden und das Ganze in die Waldbewirtschaftung integriert werden.

Einen Weg, den man in Donaueschingen nicht gehen will. Doch nicht, weil man nichts mit Umweltschutz am Hut hat, sondern eher, weil man sich mit der Ausweisung eines solchen Gebietes ganz enge Fesseln anlegen würde. „Das ist viel zu restriktiv und viel zu belastend für den Forstbetrieb“, sagt Bürgermeister Bernhard Kaiser, der sich stets über gute Einnahmen aus dem Forst freut, weil es sich hier um Geld handelt, das die Stadt nicht mit Kreis, Land oder Bund teilen muss.

Hintergrund für die Konzept-Kritik ist, dass nicht einfach ein Gebiet ausgewiesen werden kann, in dem die Waldarbeiter nichts mehr tun und in dem auch abgestorbene Bäume nicht entfernt werden. „Es müssen kombinierte Flächen ausgewiesen werden, in denen der Wald sich selbst überlassen bleibt“, erklärt Virginia Lorek, neue Betriebsstellenleiterin in Donaueschingen. So müssen sowohl Waldrefugien als auch Habitatbaumgruppen ausgewiesen werden. Bei Waldrefugien handelt es sich um eine dauerhafte eingerichtete Waldfläche, in denen keinerlei Bewirtschaftung mehr stattfindet. Unter einer Habitatbaumgruppe versteht man eine Ansammlung von mehreren Bäumen mit besonderen Habitatsstrukturen, die bis zu ihrem natürlichen Zerfall im Waldbestand verbleiben. „In beiden Fällen ist eine Nutzung der Bäume ausgeschlossen“, erklärt Lorek. Je Hektar Wald müsste eine Habitatsbaumgruppe ausgewiesen werden.

Nachteile sieht Lorek in vielen Bereichen: So zum Beispiel in der Verkehrssicherungspflicht. Bäume, die nicht mehr lange stehen, aber nicht gefällt werden dürfen, wären nicht nur gefährlich für Waldarbeiter, sondern auch für die Waldspaziergänger. Und: Das Konzept könne nicht nur auf ein einzelnes Gebiet angewendete werden, sondern müsse im ganzen kommunalen Wald umgesetzt werden. So bringe das Konzept nicht nur einen enormen Aufwand mit sich, sondern es müssten auch beachtliche Flächen aus der Waldbewirtschaftung herausgenommen werden – zum Teil dauerhaft, aber auch über Jahrzehnte hinweg. Das würde sich natürlich auch auf die Einnahmen im Haushalt auswirken. Lorek geht von einer Summe von 22 400 Euro pro Jahr aus, die der Donaueschinger Forst dann weniger erwirtschaften würde.

Befürworter des Konzeptes sehen einen Vorteil darin, dass man sich mit der Einrichtung der Waldrefugien Ökopunkte sichern könnte, die beispielsweise wichtig bei neuen Industrie- oder Wohngebieten sind. Doch die Ökopunkte gibt es nur für Waldrefugien und nicht für die Habitatsbaumgruppen. Und auch ohne das Landes-Konzept hat der Donaueschinger Wald schon etliche Ökopunkte gebracht: Seit dem Jahr 2009 kamen immerhin durch gezielte Maßnahmen 144 840 Ökopunkte zustande. „Unsere Revierleiter haben einen Blick dafür, was adäquate Maßnahmen sind“, sagt Stadtbaumeister Heinz Bunse. Stück für Stück würde diese Liste nun abgearbeitet, wie es eben die restliche Waldarbeit zulasse. „Und schließlich gehen wir diesen Weg, der zu unserem einfach passt, schon seit zehn Jahren“, so Bunse.

Dieser Weg soll nun fortgesetzt werden: „Wir können auch Totholz liegen lassen, ohne ein Konzept des Landes“, sagt Kaiser, der auf die Verhältnissmäßigkeit verweißt: Beim Staatswald würden drei Hektar aus der Bewirtschaftung herausgenommen und auf Donaueschinger Gemarkung wären es dann 1,5 Hektar.

