Donaueschingen Als schwere Stürme wüteten

Große Schäden durchWindhose vor 50 JahrenZweiter Sturm im Märzwar noch schlimmer

Baar (gvo) Vivian, Wiebke und Lothar erinnern nicht nur an Bekannte, die diese Namen tragen, sondern unweigerlich an die gleichnamigen Stürme, die im Winter 1989/1990 und Ende 1999 übers Land gezogen waren und eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Fast vergessen sind dabei zwei Naturereignisse, die vor 50 Jahren enorme Schäden auf der Baar angerichtet haben: ein Sturm am 23. Februar und ein Sturm am 13. März 1967.