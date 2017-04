Donaueschingen Allmendshofen: Nun schwebt die Brücke davon

Seit eineinhalb Jahren ist die Bregbrücke in Allmendshofen kommunalpolitische Dauerthema. Jetzt wird sie in ihre Einzelteile zerlegt. Doch zu Ende ist die Geschichte noch lange nicht.

Heute ist es soweit: Die Bregbrücke in Allmendshofen wird sich in die Luft erheben und davon schweben. Wer hätte das nach den Diskussionen in den vergangenen eineinhalb Jahren gedacht, dass es doch einmal so weit kommen sollte. Allerlei ist passiert: das erzürnte Allmendshofen, eine Traktordemo, der Gemeinderat nahm seinen ursprünglichen Beschluss zurück und an Fasnet war das Thema auch schon zwei Jahre hintereinander ein gefundenes Fressen für die Narren. Und auf die Abrissgenehmigung vom Denkmalamt musste dann auch noch ewig gewartet werden. Das nötige Gutachten ließ einfach ein bisschen auf sich warten. Kein Wunder also, dass die Allmendshofener an einem 1. Mai gar eine eigene Brücke gebaut haben.

Und der Brücken-Hebe-Akt wird ein wahrliches Spektakel werden. In den vergangenen Woche wurde alles vorbereitet – unter anderem sind bereits die Betonplatten entfernt worden und die Brücke steht nur noch als Gerippe da. Über Nacht hat sich ein 700-Tonnen-Kran auf den Weg nach Donaueschingen gemacht. Ein richtiges Ungetüm übrigens, das nur nachts fahren darf und auch auf der Baustelle kaum Platz hat.

Zwischen 6 Uhr und 10 Uhr wird der Kranen aufgebaut werden. Unter anderem müssen Gegengewichte angebracht werden, dass der Kran die fast 40 Meter lange Brücke überhaupt anheben kann. Denn auch wenn schon alles Überflüssige entfernt worden ist: Die Konstruktion hat immer noch ein ordentliches Gewicht. Anschließend wird die Brücke wieder abgelegt und mit einem Bagger in Einzelteile zerlegt. Das war's dann mit dem historischen Bauwerk, dessen Abriss sogar vom Landesdenkmalamt genehmigt werden musste.

Wer neugierig ist: Das verantwortliche Abbruchunternehmen Breithaupt aus Trossingen hat gegen Zuschauer nichts einzuwenden, denn so einen Einsatz gibt es nur selten zu sehen. Und verpassen möchten das die Allmendhofener sicherlich nicht. Schließlich verbinden sie mit der Brücke doch einige Emotionen. Ob es eine spontane Aktion gibt, ist noch nicht sicher, denn einige maßgebliche Köpfe der Brücken-Initiative sind aktuell auf einem Ausflug.

Wenn die Reisenden wieder zurückkehren, werden die Wege auf beiden Seiten der Breg ins Nichts führen. Denn es wird nach aktuellem Stand noch dauern, bis die Ersatzbrücke über den Fluss gebaut wird. Die Auftragsbücher der entsprechenden Firmen sind voll und so werden die Arbeiten zwar in diesem Jahr ausgeschrieben, die Brücke aber erst im Jahre 2018 gebaut. Aber es wäre ja auch erstaunlich, wenn nach eineinhalb Jahren schon ein Schlussstrich unter die ganze Geschichte gezogen werden könnte.



