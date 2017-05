Baar "Akzeptanz für den Täter, nicht für die Tat": Ein Bewährungshelfer berichtet

Seine Arbeit bewegt sich im Spannnungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle: Igor Cuden kümmert sich um rund 80 Straftäter im Städtedreieck.

Schon nach wenigen Minuten des Gesprächs klingelt das etwas antiquierte Mobiltelefon, das auf dem Schreibtisch liegt. Igor Cuden wirft es sich energisch ans Ohr – und hört erst einmal nur zu. "Ah, dann war es doch mehr als erwartet", murmelt er nach einigen Momenten in das Handy hinein. Er klingt nicht überrascht dabei.

Als er aufgelegt hat, berichtet er kurz, worum es ging. Freilich ohne Details oder gar Namen zu nennen: Bewährungshelfer wie Igor Cuden, der sich gemeinsam mit einer Kollegin und einigen, wenigen Ehrenamtlern um rund 160 Straftäter in den Städten Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen kümmert, unterliegen einer rigiden Schweigepflicht. Einer seiner "Klienten", wie Cuden die entweder bedingt aus der Haft entlassenen, zu einer Bewährungsstrafe verurteilten oder zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe unter Führungsaufsicht gestellten Menschen nennt, musste als Auflage per Drogentest seine Abstinenz nachweisen.

Was nicht ganz geklappt hat: Das Screening wies gleich mehrere Substanzen aus. Nun wird der 46-Jährige mit dem jungen Mann die Hintergründe des Konsums und mögliche Alternativen eruieren – aber auch dem Richter davon berichten. Ein Alltagsereignis seiner Arbeit. Eine Tätigkeit, die im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle stattfindet – und in einem, wie er es selbst nennt, "Zwangskontext": Denn die Kundschaft kommt nicht freiwillig zu ihm. Ihre Bandbreite repräsentiert einen langen Spaziergang durch das Strafgesetzbuch und reicht vom notorischen Schwarzfahrer bis zum Mörder.

Rückblende: Oberschwaben. Ende der 80er-Jahre. Igor Cuden drückt in Weingarten bei Ravensburg die Schulbank des Gymnasiums, als die Schicksale, derer "die keine Stimme haben", beginnen, ihm auf die Seele zu drücken: Denn der junge Mann engagiert sich bei Amnesty International, steht in Briefkontakt mit Todeskandidaten in den Zellentrakten der USA, deren Leben nur noch den einen, letzten Gang bereithält.

Vielleicht, räsoniert Cuden in seinem Dienstzimmer im Donaueschinger Amtsgericht, sei in jener Zeit der Berufswunsch entstanden. Er wisse es nicht mehr so genau. Während seines Studiums als Sozialarbeiter dann das erste Praktikum bei der Bewährungshilfe, danach wechselnde Jobs. Jahrelang. Cuden kümmert sich um Häftlinge in der JVA Heilbronn, arbeitet als Suchtberater, Integrationshelfer, als Streetworker in Ulm – und, als es zeitweise keine passende Stelle mehr gibt, auch fünf Jahre lang als Leiter eines Getränkemarktes.

Dass er auch währendessen stets Fortbildungen besucht, zahlt sich aus: 2011 findet er wieder eine Anstellung in dem Job, den er "leidenschaftlich liebt": Seitdem arbeitet er hauptamtlich für die Bewährungshilfe in Rottweil, der eben auch die Betreuung der Klienten im Baaremer Städtedreieck obliegt.

Durchschnittlich drei Jahre steht Cuden mit "seinen" Straftätern in Kontakt. Zeit, in der "Vertrauen wachsen kann". Das Delikt, das der Einzelne begangen hat, darf seine Arbeit und Haltung zur Person niemals beeinflussen: "Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient – und auch eine dritte." Neutralität ist die Essenz seiner Tätigkeit. Stellt er sich manchmal die begangenen, oft grausamen, Taten dennoch nicht auch bildlich vor? Nein, sagt er und klingt energisch dabei. Auf Nachfrage aber konzediert er doch: "Manchmal schon, aber das darf nie zu einer Bewertung führen."

Emotionen kann sich ein Bewährungshelfer nicht leisten. Mitleid? Das ist für Igor Cuden eine "Gefahr" – könnte ebendieses doch zur unbewussten Parteinahme bewegen. "Ich akzeptiere jeden Täter als Mensch, aber nicht seine Straftat". Die Mittlerrolle ist unbedingt zu wahren: zwischen Täter und Staatsmacht, als Helfer zu einem straffreien Leben durch Reflexion über die Tat und Beratung bei finanziellen, sozialen und persönlichen Problemen – aber auch als Berichterstatter und Kontrolleur für das Gericht.

Trotzdem ist Cuden nicht nur Berufstätiger, sondern eben auch Mensch; kann sich nicht einmal wie die Richterschaft wenigstens symbolisch hinter der Fassade einer Robe verstecken, wenn ihm die Täter von bisweilen schockierenden eigenen Gewalterfahrungen in der Kindheit oder im Gefängnis berichten. Manchmal ist er "der einzige Ansprechpartner", dem sie sich solcherart öffnen. Und wie jeder andere auch, findet Cuden manch einen aus seiner Kundschaft durchaus sympathisch.

Aber: Es gibt nie einen Kontakt über das dienstliche Verhältnis hinaus. Cuden erzählt die Geschichte von jenem Klienten, der einmal mit ihm in einer psychiatrischen Klinik in der Kantine zu Abend essen wollte. Selbst das lehnte der Bewährungshelfer ab, obgleich er es aus menschlicher Perspektive gerne getan hätte. Was macht den besonderen Reiz seiner Arbeit aus? "Wenn sich ein Täter zum ersten Mal aufrichtig seiner Tat und seiner Schuld stellt."

Die Re-Verstaatlichung

Bis 2007 war die Bewährungshilfe eine hoheitliche Aufgabe des Landes. Dann entschied sich die schwarz-gelbe Landesregierung, als einziges Bundesland die Bewährungshilfe an den gemeinnützigen Verein "Neustart" zu übertragen – und damit die Bewährungshilfe zu privatisieren. Nach zehn Jahren nun die Rolle rückwärts: Nachdem die avisierte Kostenersparnis nicht eingetreten war, hat sich die Regierung entschlossen, die Bewährungshilfe wieder zu verstaatlichen. Alle Mitarbeiter von "Neustart" wurden in die Anfang des Jahres gegründete Anstalt öffentlichen Rechts namens BGBW übernommen. (chn)