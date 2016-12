Neudingen Akteure ernten viel Applaus für Jubiläumsaufführung

Zum 50. Mal wird in Neudingen Theater gespielt. Die Darsteller bieten ihrem Publikum dabei beste Unterhaltung mit einem turbulenten Stück.

Zum 50. Mal gestaltete der Radsportverein gemeinsam mit der Musikkapelle Neudingen das Weihnachtstheater. Für diese ganz besondere Aufführung haben sich die Schauspieler ein ganz besonders witziges Stück ausgesucht.

"Ich spiele Theater, damit ich Menschen zum Lachen bringen und ihnen eine Freude bereiten kann", sagt Jochen Preis, einer der Laienschauspieler in Neudingen. Das ist ihm und seinen Kollegen von Musikkapelle und Radsportverein Neudingen bei ihrer Aufführung am zweiten Weihnachtsfeiertag vollends gelungen.

Sie spielten das Stück "Außer Spesen nichts gewesen" in der voll besetzten Mehrzweckhalle und ernteten viel Applaus. Es geht um die Familie Müller, die aus Vater Gottfried, Mutter Elisabeth, Tochter Sabrina und Opa Gustav besteht. Alle bereiten sich auf eine Reise vor: Mutter Elisabeth soll auf Kur, Tochter Sabrina will mit dem Freund nach Tibet, Gottfried will auf eine Fortbildung und der Opa soll seine geschenkte Rom-Reise antreten.

Alle brechen zwar auf, doch einige kommen schneller zurück, als manchem lieb ist. Familienvater Gottfried nutzte die Fortbildung nur als Ausrede, um seine Internetbekanntschaft Natascha einzuladen. Diesen Plan durchkreuzt Opa mit Kumpel Max. Sie laden sich Damen aus einem Stripteaseschuppen ins vermeintlich leere Haus.

So durchkreuzen sich die Herren ständig gegenseitig ihre Pläne und ziehen Unbeteiligte – die Nachbarin Henneliese, den Postboten sowie die Schwiegermutter – ins turbulente Geschehen hinein. Als zum Schluss Tochter und Mutter unerwartet ebenfalls zurückkommen, ist das Chaos perfekt.

Der gemischte Chor des Gesangsvereins stimmte zu Beginn des Theaterabends auf unterhaltsame Stunden ein. Gemeinsam mit Dirigentin Ulrike Denzel zeigten die Sänger und Sängerinnen, dass die Neudinger nicht nur Theater spielen können, sondern auch stimmlich Großes vollbringen.

Die Akteure

Mit der Inszenierung zeigten die Schauspieler Jochen und Alex Preis, Mathias Huber, Stephanie Münzer, Sarina Schäffhauer, Frank und Ramona Feder, Matthias Egle, Doris Meyer und Julia Deusch eindrucksvoll ihr Bühnentalent.