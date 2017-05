Donaueschingen Akrobaten mit Mut und Rüsselspitzengefühl

Der Zirkus Belly-Wien tritt mit neuem Programm in Donaueschingen auf. Die Vorstellungen laufen noch bis Sonntag auf der Gerbewies.

Donaueschingen – Elegante indische Elefantendamen, rassige Friesenhengste, gemütliche Kamele sowie die ganze Palette akrobatischen Könnens und eine russische Clownfamilie, die sich mit originellen Ideen und viel Talent wie ein roter Faden durch das zweistündige Programm zog – das ist der Circus Belly-Wien mit seinem internationalen Programm "Simply the Best". Auf seiner Deutschland-Tournee 2017 macht das Zinnecker-Unternehmen noch bis zum Sonntag auf der Gerbewies in Donaueschingen Station.

Bei der ersten Vorstellung am Donnerstagabend ließen es vor allem die Zuschauer noch langsam angehen, wobei die Erwachsenen ebenso auf ihre Kosten kamen wie die vielen Kinder. Ohne Live-Orchester, aber dafür mit einer Live-Sängerin begrüßte die kleine, aber feine Zirkus-Familie, allen voran Direktor Roman Zinnecker, die Gäste im bunten Zelt.

Danach ging es in der Manege Schlag auf Schlag: Dabei überzeugten gleich zu Beginn zwei glamourös gestylte Damen: eine namens Mandy (Zinnecker) auf dem berühmten Drahtseil und Mary, die verschiedene Dinge, unter anderem ein imposantes Feuerkreuz, mit ihren Beinen jonglierte. Immer wieder sorgten die Clowns "Boutique", die lange Jahre im russischen Staatscircus auftraten, für Abwechslung und Lachsalven beim Publikum.

Der Direktor selbst führte die Wüstenschiffe durch die Manege und machte die enge Bindung zwischen Mensch und Tier deutlich. Voller Körpereinsatz ist erforderlich, wenn Daragh aus Irland die Hula Hoop-Reifen um seinen Körper tanzen lässt. Jederzeit im Griff hatte Juniorchef Roman Zinnecker seine zwei Friesen und Ponys, die als Mini und Maxi mit tollen Figuren glänzten. Temperament, Tempo und Risiko prägen die kräftezehrende Darbietung von Nadja Scholl an zwei seidenen Tüchern hoch oben in der Zirkuskuppel. Mit einem der Höhepunkte ging es in die Pause: Die drei imposanten Elefantendamen Leika, Limara und Seila zeigten mit viel Rüsselspitzengefühl und einer gewissen Eleganz ihre Kunststücke und zogen bewundernde Blicke auf sich.

Acht herrliche Friesenhengste jagten nach der Pause durch die Manege und boten, angeleitet von Marlon Zinnecker, eine temperamentvolle Show und langsamen Walzer in Perfektion. Auch im Netz machte Mandy Zinnecker eine gute Figur bei ihrer Luftakrobatik in schwindelerregender Höhe. Extreme Verbiegungen des Körpers beherrscht Daragh und so manchem Zuschauer tat es vom Hinschauen weh. Mit einer atemberaubenden Leiterbalance von Nikita Boutorine und einer dynamischen Jonglage von Bällen, Ringen, Keulen und Feuerfackeln von Aron Zinnecker endete ein kurzweiliges Programm.

Vorstellungen

Am heutigen Samstag gibt der Circus Belly-Wien jeweils um 16 und 19 Uhr eine Vorstellung. Mit dem Programm am Sonntag um 14 Uhr verabschiedet sich der Familienzirkus wieder aus der Donaustadt.

Infos und Tickets unter:

www.bellywien.de