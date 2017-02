Donaueschingen Acht neue Referendare am Gymnasium

In 18 Monaten werden sie am Fürstenberg-Gymnasium und am Lehrerseminar Rottweil auf den Lehrerberuf vorbereitet.

Im Lehrerzimmer des Fürstenberg-Gymnasiums gesellten sich zu den vier Referendaren im zweiten Ausbildungsabschnitt acht Neulinge. Jeder Referendar wird, besonders in der Anfangszeit, durch zwei erfahrene Lehrer im Schulalltag betreut. „Es ist uns wichtig, dass die Referendare während ihrer Ausbildung in unserem Hause gut betreut und professionell begleitet werden“, betont Schulleiter Mario Mosbacher in einer Mitteilung.

Die aus Waldshut stammende Melanie Bächle wird in den Fächern Musik und Mathematik ausgebildet. In ihrer Freizeit leitet sie je einen Projekt- und Kirchenchor. Sie hofft, in ihrer Ausbildung das große Angebot an Musikinstrumenten an der Schule nutzen zu können.

Nach dem Studium in Chemie und Geschichte in Konstanz startet nun auch Wiebke Frey in ihre Lehrerausbildung. „Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv“, hebt die aus Bretten stammende Referendarin hervor.

Für den aus Donaueschingen stammenden Konstantin Ott ist das Referendariat ein Heimspiel. Er wird die Fächer Mathematik und Physik unterrichten.

Auch Christopher Raß freut sich auf den Einstieg in den Lehrberuf. Der angehende Lehrer für Sport und Englisch aus Leutkirch im Allgäu spielt privat gerne Volleyball und fährt Snowboard.

Die aus Vöhrenbach stammende Marion Ruf wird ihr Referendariat in den Fächern Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Englisch bestreiten. Vor ihrem Start in Donaueschingen war sie bereits für neun Monate an der Queen’s University im kanadischen Kingston und hat ein halbjähriges Praktikum am Goethe-Institut Boston (USA) absolviert.

Maren Stumm aus Blaubeuren wird in den Unterrichtsfächern Spanisch und Biologie ausgebildet. Im Rahmen ihres Studiums war sie für acht Monate im spanischen Galicien sowie zwei Monate in Guatemala.

In Biologie und Chemie wird Franziska Wagner ausgebildet. Sie ist in Donaueschingen aufgewachsen und war für ihr halbjähriges Praktikum an den St.-Ursula-Schulen Villingen.

Die aus Karlsruhe stammende Luca Wilk lernt den Unterricht in den Fächern Deutsch, Geografie sowie Naturwissenschaft und Technik (NWT). Nach dem Studium am Karlsruher KIT freut sie sich jetzt ebenfalls auf eine praxisorientierte Ausbildung.