Donaueschingen Acht Teams treten zum Polo Turnier an  Rasantes Spiel trifft auf ländliche Eleganz

Das Fürstenhaus zu Fürstenberg richtet den Fürstenberg Polo Cup aus. Auf dem Gelände des Donaueschinger Polo Clubs kämpfen vom 30. Juni bis 2. Juli acht Teams der Medium Goal Klasse um den begehrten Gold- und Silberpokal.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die bei uns ein Wochenende in ländlicher Eleganz und mit rasanten Polospielen genießen möchten“, lädt Christian Erbprinz zu Fürstenberg Pferdefreunde, Familien und Interessierte ein. „Als fester Bestandteil der internationalen Poloszene mit Spielern aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, Brasilien und Argentinien ist der Fürstenberg Polo Cup seit vielen Jahren in spannendes Ereignis für Spieler, Gäste, Stadt und die gesamte umliegende süddeutsche und Schweizer Region“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

2017 werden wieder acht Teams mit bereits bekannten und neuen Spielern ins Rennen um den Cup gehen. „Auch mein Mann und ich werden wieder antreten“, kündigt Erbprinzessin Jeannette zu Fürstenberg an.

Rahmenprogramm

Der Eintritt zum Fürstenberg Polo Cup sowie die Parkplätze sind kostenfrei.

An allen drei Spieltagen gibt es einen großen Ausstellerbereich. In Pagodenzelten präsentieren die Sponsoren und Aussteller ein buntes Angebot, von Kleidung, über Schmuck bis hin zu Wohnaccessoires. Kulinarisch werden die Besucher ebenfalls verwöhnt: Im Gastronomiezelt mit Panorama-Terrasse direkt am Spielfeldrand kocht das Restaurant Hecht aus Geisingen à la carte und für diejenigen, die eine schnelle Stärkung brauchen, gibt es einen Ausschank mit Würstlstand. Kinder sind willkommen. In einem großen, bunten Kinderbereich erwarten sie Überraschungen, Sandkasten und Raum zum Toben.