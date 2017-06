Wo Europa noch klappt: Kooperation beim Wasser- und Abwasserverbänden besteht seit 15 Jahren

In diesen Tagen ist viel von Europa die Rede – auch davon, dass einige Länder im Osten finanzielle Hilfen der EU gerne mitnehmen, aber gemeinsame Werte nicht teilen. Hintergrund ist unter anderem der Streit über die Verteilung von Flüchtlingen und die Einschränkung von Bürgerrechten. In Ungarn sieht sich Regierungschef Viktor Orban mit dem Vorwurf konfrontiert, sich immer weniger dem Rechtsstaatsprinzip verpflichtet zu fühlen. Auf Regierungsebene ist das Verhältnis von Deutschland und Ungarn angespannt. Da ist es umso wichtiger, dass auf lokaler Ebene die Zusammenarbeit klappt – so wie das die Stadt Donaueschingen und ihrer ungarischen Partnerstadt Vàc seit 15 Jahren mit einer Wasser- und Abwasserkooperation vorleben. In diesen Tagen sind sieben Männer und Frauen aus Vàc, allesamt Experten in Wasser- und Abwasserfragen, auf Einladung des Rathauses in Donaueschingen zu Gast. Beide Seiten haben ein gemeinsames Ziel: die Donau so sauber wie möglich zu halten beziehungsweise zu machen.

Der Geburtstag ist natürlich Anlass, gemeinsam auf die Kooperation anzustoßen. Da kam das Donauquellfest am Wochenende genau richtig. Am gestrigen Montag ging's dann um Inhalte: Klaus Scholl, der Betriebsleiter des Wasserwerks, zeigte an der Gutterquelle, wie die Gesamtwasserversorgung Donaueschingens mit ihrem neuen Prozessleitsystem funktioniert. Er erklärte auch die neue Pumpentechnik, bei der die Energieeffizienz eine ganz wichtige Rolle spielt. Ein weiteres Thema war die neue mobile Trinkwasserversorgung. Beim Hochwasser 1990 kamen noch große Behälter zum Einsatz, die auf einem Anhänger in die Wohngebiete gefahren wurden.

Jetzt stehen im Fall der Fälle Faltboxen zur Verfügung, die ein Fassungsvermögen von jeweils 1000 Litern haben. Der Vorteil dieses Systems: Es ist beliebig erweiterbar. Eine weitere Station war Allmendshofen, wo gerade ein neuer Brunnen gebaut wird.

In der Verbandskläranlage drehten sich die Gespräche nach einer Führung unter anderem über die neue, vierte Reinigungsstufe. Moderne Kläranlagen sind in der Regel dreistufig, da zur Abwasserreinigung nacheinander mechanische, biologische und chemische Verfahren eingesetzt werden. Die vierte Reinigungsstufe beschreibt nun einen zusätzlichen Verfahrensschritt in der Kläranlage, der zur weiteren Reinigung des behandelten Abwassers dient, beispielsweise der Elimination von Mikroschadstoffen. Da ist die Donaueschinger Kläranlage weiter als die des Vàcer Abwasser- und Wasserverbands – so wie Deutschland beim Rechtsstaatsprinzip.

Vàcer Wasserverband

In Vàc und der Umgebung liegt die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in den Händen des Unternehmens DMRV, das überwiegend in Staatsbesitz ist. Es versorgt über 600 000 Bürger mit Trinkwasser und reinigt das Abwasser von über 340 000 Einwohnern in 26 Kläranlagen.