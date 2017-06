Donaueschingen Abstrakte Formen und Fabelwesen im Art Plus

Abstrakte Formen und Fabelwesen im Art Plus

Das Museum offeriert in den kommenden Wochen ein vielfältiges Programm mit interessanten Angeboten für Kunstfreunde jeden Alters.

Kunst als Begegnungsform und generationenübergreifendes Faszinosum: Das ist bereits seit geraumer Zeit das Credo der Verantwortlichen des Donaueschinger Vorzeigemuseums: Besonders manifestiert sich diese Ausrichtung natürlich in dem jüngst etablierten Angebot der "Oma-Opa-Enkel-Führung", die dem ideellen Ansatz ganz praktisch Leben einhaucht. Dementsprechend breitbandig präsentiert sich denn auch das Ausstellungs-, Führungs- und Workshop-Portfolio, welches das Museum Art Plus in den kommenden Wochen jungen und älteren Kunstliebhabern anbietet.