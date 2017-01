Donaueschingen Abschied von Donaueschingens Stadtkommandant Dold mit lobenden Worten

Komplette Neuwahlen und der Abschied von Kommandant Markus Dold nach 15 Jahren erfolgreicher Arbeit machten die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Donaueschingen, Abteilung Stadt, zu einer Mammutveranstaltung bis Mitternacht. Neuer Stadtkommandant ist Martin Kiefer.

763 Einsätze, 14 030 Arbeitsstunden und 96 gerettete Personen: eine beeindruckende Bilanz der letzten fünf Jahre, die der scheidende Kommandant vorlegte. "Diese Zahlen machen die Berechtigung dieser Feuerwehr ganz klar deutlich", so Dold. Als besonderen Erfolg wertete er den Erhalt der Bausubstanz in einem historischen Gebäude in der Karlstraße, bei dem ein ganzes Stockwerk in Flammen stand. Gegenüber 2012 mit 54 beträgt die derzeitige Mannschaftsstärke 60 Mitglieder, fünf davon im Tagdienst. Der Schwerpunkt der Einsätze verschiebt sich immer mehr in Richtung technische Hilfeleistungen. Auch die Überlandhilfe nimmt zu, oft ist die Drehleiter dabei im Einsatz. Im vergangenen Jahr waren zwei Gefahrguteinsätze zu verzeichnen. Anhand von Bildern kommentierte Dold der Versammlung markante Beispiele der letztjährigen Einsätze. Die Anzahl hat in den vergangenen Jahren zugenommen, im abgelaufenen Jahr waren es 164. Dold prognostiziert, dass sich die Einsätze pro Jahr in Zukunft bei 160 bis 200 einpendeln werden, wenn man das auf Tage im Jahr umrechnet, wisse man, wie die Feuerwehr belastet ist.

Kampfabstimmung um Vize-Posten

Nach 15 Jahren stellte sich Markus Dold nicht mehr zur Wahl. Martin Kiefer, seit zehn Jahren Stellvertreter und einziger Bewerber um die Nachfolge erhielt 41 von 45 Stimmen und ist somit neuer Abteilungskommandant. Spannend gestaltete sich die Wahl des Stellvertreters. Philippe de Surmont konnte nach einem Patt im ersten Wahlgang eine Stimme mehr sammeln als Ralf Jester. 44 Stimmen erhielt der neue Kassier Steffen Zieger, der von seinem Vorgänger Stefan Eisenring gut vorbereitet wurde. Eisenring hatte das Amt über 30 Jahre inne. Als Anerkennung erhielt er das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes. Als Schriftführer wurde Albert Kampf mit 43 Stimmen bestätigt. Einen weiteren Wechsel hatte es beim Jugendwart gegeben. Denis Reich löste nach zehn Jahren Stefan Ruf ab. In den Feuerwehrausschuss wurden Ralf Jester, Thomas Williard, Pauolo Gomes, Helmut Blinkert, Hans-Peter Schleicher, Tim Jester und Jörg Vosseler gewählt, im Gesamtausschuss wird die Abteilung Stadt von Ralf Jester und Philippe de Surmont vertreten. Thomas Schäfer wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Ehrenkreuz in Silber für Dold

Große Anerkennung erhielt der scheidende Kommandant Markus Dold. Ob Bürgermeister Kaiser, Verbandsvorsitzender Reinhold Engesser, Gesamtkommandant Edgar Schiesel, Reinhold Schöndienst, Abteilungskommandant Pfohren, oder Nachfolger Martin Kiefer, alle lobten sein großes Engagement und seine besonnene Art. Dold selbst, der mit dem Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet wurde, gab sich bescheiden. Es sei ihm eine Ehre gewesen, das Amt für die Bürger auszuführen und er sei froh, dass in dieser Zeit keinem Kameraden etwas Gröberes passiert sei.

Die Fleißigsten

Die Abteilung Stadt ist die größte Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Donaueschingen mit den meisten Einsätzen. Die meisten Einsatzstunden absolvierten im abgelaufenen Jahr Andreas Völcker (175 Stunden) vor Steven Bressel (143) und Reiner Wolff (143). Hinzu kamen insgesamt 60 Termine für Proben und Ausbildung. Die fleißigsten Teilnehmer waren vergangenes Jahr Andreas Völcker, Helmut Blinkert und Denis Reich. (ldr)