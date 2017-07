Donaueschingen Abiball des Wirtschafts-Gymnasiums: Gleich dreimal die Traumnote 1,0

Beim Donaueschinger Wirtschafts-Gymnasium haben Sarah Büche, Laura Rech und Benita Frick ganz schön abgeräumt und ihr Abitur jeweils mit der Traumnote 1,0 bestanden. Mit Bildergalerien!

Donaueschingen/Bräunlingen – Auch bei den Preisträgern hatte junge Frauen gegenüber den männlichen Absolventen deutlich die Nase vorn. Von den Preisträgern und Absolventen mit einem Lob konnten 25 Damen im Vergleich zu nur sechs jungen Männern geehrt werden. Da war es schon gegen 23 Uhr.

Begonnen hatte der Abiball am frühen Abend: Schon lange vor Beginn sah man viele Schüler mit ihren Eltern sowie Freunden auf dem Vorplatz der Bräunlinger Festhalle. Und natürlich kamen die Absolventen in schicker Festrobe zu ihrem großen Tag. Da waren die jungen Damen in tollen Abend- oder Cocktail-Kleidern aufmarschiert. Aber auch die Herren kamen im Anzug mit Krawatte. Am Ende hatte eine Mischung aus lockerer Unbekümmertheit und feierlichen, aber auch emotionalen Momenten den Abiball des Wirtschaftsgymnasiums zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen: Feierliche Reden, gut gelaunte Schüler und natürlich ein Drei-Gang-Menü gehörten genauso dazu wie die abschließende Zeugnisausgabe und Preisverleihung.

Nette Unterhaltungen mit einem Programm, das die Schüler selbst auf die Beine gestellt hatten. kennzeichneten den Abend. Begonnen hatte der fünfstündige Festmarathon mit dem obligatorischen Sektempfang. Dann ging's in den Saal, in dem der Abteilungsleiter der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen, Andreas Goldschmidt, den Startschuss für die Abi-Sause 2017 gab und die Gäste in der vollbesetzten Festhalle in gewohnt lockerer Manier begrüßte.

Dann trat KHS-Schulleiter Frank Liebetanz ans Rednerpult: "Wer friert uns diesen Moment ein?", fragte er. "Das Genießen des Augenblicks, der Wunsch, diesen Glücksmoment festzuhalten ihn einzufrieren, auf ewig", lautete seine Antwort auf diese Textzeile aus einem Bourani-Hit. Noch weiteren Textzeilen wie "Atemlos durch die Nacht" oder "Egal, was kommt, es wird gut" bediente sich der Schulleiter. "Ich glaube dies ist das Grundlebensgefühl einer Generation, die ungeheuer lebensfroh und aufgeschlossen ist, sympathisch, sozial kompetent und positiv in die Zukunft blickend."

"Die Schule liegt nun hinter Euch, die Welt vor Euch", rief Liebetanz den Schülern zu. Von dieser Leichtigkeit war dann auch beim Programm viel zu spüren. Tolle gesangliche Darbietungen boten Anna Neuberger, Selina Obst und Vanesa Kostka. Gekonnte Unterhaltung präsentierte auch Moderator Mark Schaermann, der wie ein Wirbelwind über die Bühne fegte. Ebenso Co-Moderatorin, Nora Hohloch, die ihr schauspielerisches Talent zeigte und später auch den Literatur- und Theaterpreis abräumte. Auch die Lehrer wurden von den Moderatoren immer wieder auf die Bühne geholt und dabei auf harte Proben gestellt. Da mussten sie schnell Kopfrechnen oder bei einem Beitrag sogar die Puppen tanzen lassen. Dann ging der Abend langsam zu Ende, noch bis weit nach Mitternacht dauerte die Abi-Fete jedoch noch an.

Preisträger

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder

Fachpreise: Sarah Büche, Philipp Biedermann, Laura Rech, Sandra Feria Olid, Elena Nacci, Markus Nann, Hanna Engesser, Gianluca Saverino, Anna Diehr, Jessica Krapp, Frick Benita, Lisa Engesser, Nora Hohloch, Janine Gleichauf.

Preis: Sarah Büche, Laura Rech, Benita Frick, Markus Nann, Lisa Engesser, Sandra Feria Olid, Stefanie Fischer, Anna Neuberger.

Lob: Hanna Engesser, Jessica Krapp, Chiara Schütz, Ann-Sophie Fluck, Elena Nacci, Jasmin Knöpfle, Senta Hauschel, Janine Gleichauf, Philip Biedermann, Oliver Rösch, Lena Nüßle, Katrin Greif, Nora Hohloch, Mark Schaermann, Mara Bolli, Cassandra Merz, Alisa Pahl, Hannah Barbon, Marielle Huchler, David Brandi, Ilona Raiber, Anna Diehr.