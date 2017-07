Donaueschingen Abiball des Technischen Gymnasiums Donaueschingen

Notendurchschnitt der Abiturienten liegt bei 2,0.

Bei der Abiturfeier des Technischen Gymnasiums (TG) Donaueschingen haben die Absolventen ihre Zeugnisse für die bestandene Prüfung erhalten. Auch Preise wurden verteilt. Die frischgebackenen Abiturienten feierten diesen Erfolg im Kreise ihrer Eltern, Freunde und der Lehrer ganz familiär in der Wolterdinger Mehrzweckhalle.

Gestartet wurde der Abiball mit einem Sektempfang. Dann ging's in die Halle, ind der Oberstudiendirektor und Schulleiter Norbert Kias-Kümpers mit der Ansprache den Abend eröffnete. Der Schulleiter hob den hervorragenden Notendurchschnitt von 2,0 hervor, was auch die vielen Sonderpreise unterstrichen. Aber nicht nur die Preisträger können stolz auf ihre Ergebnisse sein, auch diejenigen, die keine Eins vor dem Komma hätten fahren heute den verdienten Lohn für den Einsatz der letzten drei Jahre ein", so Kias-Kümpers. "Ihr habt nun ein starkes Startkapital. Ich wünsche Euch, dass ihr wie ein guter Wein seid, der mit den Jahren auch immer besser wird", sagte der Schulleiter.

Später sprach auch Reiner Jäger, Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter, zu den Gästen. Jäger stellte jeden einzelnen Schüler mit all seinen Stärken und kleinen Besonderheiten vor. Diese Leistungen seien nicht nur mit Talent, sondern auch mit großem Einsatz, Durchhaltevermögen und Teamgeist erreicht worden, so Jäger. "Ich werde Euch nie vergessen." Mit diesen Worten schloss Jäger seine Rede ziemlich emotional. Der Schülersprecher, Steffen Furtwängler, bedankte sich für die sehr prägende Zeit während der letzten drei Jahre. Extra aus Berlin kam Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei nach Wolterdingen: "Ihr habt viele Exkurse erlebt.

" Damit meinte Frei auch das letztjährige Schulprojekt "Elektroauto und Carport", das er unterstützt hatte. Das Projekt umfasst einen Carport am Eingang der Schule sowie einen Unterstellplatz und eine Ladestation mit selbst produziertem Sonnenstrom für ein modernes Elektroauto. Das Ganze funktioniert im Carsharing-Prinzip. Frei ging auch auf die aktuelle wirtschaftliche Situation ein. "Wir haben praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr", so Frei. "Ihr seid die erste Generation, die in einem Umfeld von Internet, mobiler Kommunikation und digitalen Medien aufgewachsen ist", so der ehemalige Donaueschinger Oberbürgermeister. "Ihr seid die erste Generation, die es besser hätte als alle bisherigen und vielleicht auch der folgenden Generationen." Dann wurde es ernst, die Zeugnisse wurden verteilt und die besten Absolventen erhielten ihre Preise (siehe Infokasten). Besonders hervorgehoben wurde Fabian Blatter, der mit 1,1 den besten Notendurchschnitt aller Abgänger schaffte.

Lob: Marcel Riedlinger, Marcel Schmid.

Marcel Riedlinger, Marcel Schmid. 2. Preis: Florian Schneider, Alessandro Schaulies-Garcia, Daniel Feederle, Lukas Bundschuh.

Florian Schneider, Alessandro Schaulies-Garcia, Daniel Feederle, Lukas Bundschuh. 1. Preis: Fabian Blatter, Jonas Rombach, Carsten Schmidt, Steffen Furtwängler, Tobias Schätzle, Tobias Geisinger, Roman Heß, Markus Baumann.

Fabian Blatter, Jonas Rombach, Carsten Schmidt, Steffen Furtwängler, Tobias Schätzle, Tobias Geisinger, Roman Heß, Markus Baumann. Klassenbester: Fabian Blatter.

Fabian Blatter. Sonderpreise: Fabian Blatter (Preis "Bestes Abi"), Steffen Furtwängler (Preis im Fach Mechatronik), Alessandro Schaulies-Garcia (Preis im Fach Englisch), Jonas Rombach (Preis im Fach Naturwissenschaften), Donik Bytyqi (Preis im Fach Sport), Markus Baumann (Preis im Fach Mathematik), Florian Schneider (Preis soziales Klassenengagement).

Preisträger