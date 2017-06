Donaueschingen Abi-Streich mit Abigator am Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium

Die Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums verwandeln zum Finale ihrer Schulzeit die Baar-Sporthalle in ein gigantisches Fernseh-Studio.

Donaueschingen – Die Jugendlichen des Abi-Jahrgangs 2017 des Fürstenberg-Gymnasiums haben mit einem großen Abi-Streich das Ende ihrer Schulzeit eingeläutet. Sportlichen Ehrgeiz zeigten die Schulabgänger bei mehreren Spielen und Quiz-Duellen mit ihren Lehrern. Anekdoten aus dem Schulalltag bekamen die Mitschüler bei unterhaltsamen Videoeinspielungen zu sehen.

Die Abiturienten haben anlässlich ihres Abi-Streichs die Baar-Sporthalle in ein gigantisches Studio umgebaut. Dieses wurde zur Spielwiese des Abigators, des Abi-Maskottchens. Im Stile einschlägiger TV-Formate durfte sich das Publikum aus Mitschülern und Lehrkräften des Fürstenberg-Gymnasiums auf spannende Unterhaltung freuen. Neben einem Modenschau-Contest gab es unter anderem kniffligen Mathe-Denksport, ein Geschichte-Quiz sowie Geschicklichkeitswettbewerbe. Das Publikum belohnte die kreativen Ideen immer mit viel Applaus.

Ganz im Stile einer echten Fernsehshow gab es beim Abi-Streich neben Musikeinlagen auch mehrfach Werbeunterbrechungen. Diese nutzte Abiturient Julian Schubert als Zuschauer auf dem Sofa, stellvertretend für das Publikum, um den Sender zu wechseln. Beim „How I got my Abi“ schwelgten Clara Franke und Nils Kuttruff in Erinnerungen an Anekdoten aus der vergangenen Schulzeit. Humorvolle Videoeinlagen sorgten hier für die nötige Anschauung.

Nicolas Mößner führte als Moderator souverän durch die Show. Zusammen mit den anderen Schulabgängern freute es sich über das Ende der achtjährigen Schulzeit am Fürstenberg-Gymnasium, wurde am Ende aber auch wehmütig. „Ein bisschen vermissen wir die Schule jetzt schon“, sagte er zum Abschluss.