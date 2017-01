Donaueschingen Abendrealschüler starten Prüfungen

Donaueschingen – Die Abendrealschüler des Oberkurses legten den ersten Teil der Realschulabschlussprüfung im Fach Englisch ab. In der Eurokom-Prüfung mussten die Schüler ihre mündlichen Sprachfertigkeiten unter Beweis stellen. Mit einer Präsentation auf Englisch, einem Hörverstehenstest und der Überprüfung ihrer Kommunikationsfähigkeit zeigten die Schüler, was sie im Unterricht gelernt hatten. Die Prüfer Lamm und Schütz waren mit den gezeigten Leistungen zufrieden, so dass ganz ordentliche Abschlussnoten im Fach Englisch erwartet werden. Die erzielten Noten werden mit der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 1:1 verrechnet. Jetzt heißt es für die Schüler, sich auf die schriftlichen Prüfungen, die Ende April anstehen, intensiv vorzubereiten und in den naturwissenschaftlichen Fächern die fachinternen Überprüfungen abzulegen. Für das kommende Schuljahr, das im September 2017 beginnt, nimmt die Abendrealschule bereits Anmeldungen über das Sekretariat der Realschule Donaueschingen entgegen, zu erreichen telefonisch unter 0771/897742-0 werktags von 8 bis 12 Uhr oder per E-Mail unter verwaltung@realschule-ds.de.