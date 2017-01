Donaueschingen Aasener Narren starten in die Fastnet-Saison

Hoch her ging es in Aasen: Die Aasener Weiherliit, der Elferrat und die Dominos haben die Fasnet eröffnet.

Einen gelungenen Fasnetauftakt erlebten die Mitglieder der Aasener Weiherliit, der Elferrat und die Dominos beim Häsabstauben. Die jungen Fasnetmusiker vom MV Aasen bestanden dabei ihren ersten offiziellen Auftritt. Weiherliit-Vorsitzende Hildegard Weißhaar gab das Programm bekannt: Der Weiherball geht am 18. Februar unter dem Motto "Helden der Kindheit" über die Bürgerhallen Bühne. Am Schmutzigen Dunnschtig läuft das traditionelle Programm mit Rathausübernahme, Schülerbefreiung und Narrenbaumaufstellen. Im Musikverein ist man am 25. Februar im Dreschschuppen närrisch. Der Kinderball startet am 27. Februar um 14 Uhr mit dem Fasnetumzug. Und am 28. Feburar wird die Aasener Fasnet 2017 mit dem Narrenbaumfällen und anschließendem lockeren Programm im Ochsen beerdigt.