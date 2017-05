Donaueschingen-Aasen Aasener Dorfmitte erstrahlt in neuem Glanz

Aasener Dorfmitte erstrahlt in neuem Glanz

Pfarrer Erich Loks weiht den neu gestalteten Kirchenvorplatz ein.

In den vergangenen Jahren hat sich der Dorfkern von Aasen bilderbuchhaft entwickelt. Am Wochenende feierte der Teilort mit der Einweihung des neu gestalteten Kirchenvorplatzes den Abschluss des inzwischen vierten Bauabschnittes der innerörtlichen Sanierung.

Der Musikverein und der Kirchenchor übernahmen die Aufgabe, das Fest musikalisch zu begleiten, das mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Blasius begann. Dutzende von Besuchern nutzten trotz frischer Temperaturen unter dem strahlend blauen Himmel die Gelegenheit, bei der Einweihung von diesem nächsten Abschnitt der Dorfverschönerung dabei zu sein. Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly beschrieb in seiner Eröffnungsrede die Investitionen in den Ortsteilem als ein Gemeinschaftswerk, für das sich alle beteiligten Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Bürger engagiert eingesetzt hätten. Mit der Weiterführung der Sanierung der Klosterstraße inklusive Kirchenvorplatz und zusätzlicher Sanierung von Kriegerdenkmal, Brunnen und Kanal gehe eine weitere Erhöhung der Sicherheit einher. Die mit der Sanierung einhergehende Verkehrsberuhigung und die Schaffung barrierefreier Zugangsmöglichkeiten täten ein Übriges zur weiteren Steigerung der Attraktivität des Ortes.

Ortsvorsteher Horst Hall bezeichnete die Neugestaltung der Dorfmitte als ein nachhaltiges Geschenk für alle Generationen. "Es muss unser Ziel sein, die Ortsteile attraktiv zu erhalten, um ein Aussterben zu verhindern", nannte Hall exemplarisch den Erhalt moderner Bildungseinrichtungen oder der Pfarrgemeinde als Beispiele. Der Bereich um die Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Dank der Ortskernförderung mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum war es möglich, dem Ensemble in der Dorfmitte ein vollkommen neues und schmuckes Aussehen zu geben. Pfarrer Erich Loks weihte den neu gestalteten Kirchenvorplatz und die damit verbundene Sanierungsmaßnahme ein. Er sprach von einem neuen Treffpunkt für die hier lebenden und wohnenden Menschen. Die innerörtliche Sanierung beschrieb er als ein Projekt, das Aasen als einen liebenswerten Ort ausweist, der er für seine Bürger immer war, ist und bleiben soll.

Kosten

Die Sanierungskosten der vier Bauabschnitte der Dorfkernsanierung liegen bei 1,5 Millionen Euro, die sich aus Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum und städtischen Haushaltsmitteln finanzierten. Die Kosen für den aktuellen Bauabschnitt betrugen 325 000 Euro. Hinzu kamen 30 000 Euro für die Sanierung von Denkmal und Brunnen. (bom)