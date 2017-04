Aasen Aasener Blasmusiker proben für ihr musikalisches Osterfeuerwerk

Der Musikverein Aasen arbeitet derzeit am Feinschliff für sein Wunschkonzert. Jugend und Gastkapelle bereichern das Programm, das eine große Bandbreite abdeckt.

Der Musikverein Aasen bereitet sich intensiv auf das Osterwunschkonzert vor. Nur noch wenige Tage sind es bis Ostersonntag. Im "Musikschuppen" oberhalb dem Dorfplatz behält Dirigent Manfred Schleicher dennoch die Ruhe. Er stimmt in einem der letzten Probenabende vor dem Auftritt alle Instrumente aufeinander ab. Musiker um Musiker und Register um Register sind an der Reihe, ehe sich die Kapelle mit den ersten Takten der "Alvamar Ouvertüre" einstimmt.

Die Ouvertüre ist neben dem "Decenium" von Eric Swiggers eines der beiden konzertanten Stücke, die auf Mittel-bis Oberstufenniveau wohl des Öfteren während den Verbandswertungsspielen zu hören sind. Diese werden 2017 von der benachbarten Feuerwehrkapelle aus Pfohren anlässlich ihres Jubiläumswochenendes ausgerichtet. "Wir nehmen als Musikverein Aasen in diesem Jahr noch nicht an den Wertungsspielen teil", merkt Schleicher dazu an.

Der Dirigent nimmt die Zuhörer im weiteren Verlauf des Osterkonzertes vom feierlich und luftig-fröhlichen Auftakt mit in die unterhaltsame Musikwelt rassiger Latino-Rhythmen und populärer Hits.

Die Jugend bestreitet den Konzertauftakt. Das Jugendorchester des Musikvereins Aasen erleichtert den jungen Musikern den Übertritt in die aktive Kapelle. Dirigentin ist Natascha Singer, unter deren Regie das eigenständige Jugendorchester zur neuen Blüte fand. Am Osterkonzert sind die Jungmusiker mit dem Marsch aus der "First Suite in Es op.28" von Gustav Holst und den "Camelot Chronicle" von Philip Sparke zu hören.

Der Musikverein kann die kompletten Ausbildungsmöglichkeiten in Eigenregie anbieten – von der musikalischen Früherziehung über die von Petra Höfler geleitete Flötengruppe bis hin zum Vororchester. Vorsitzender Horst Hall ist überaus zufrieden dem musikalischen Nachwuchs in Aasen.

Die Musikkapelle aus Mundelfingen ist beim Osterkonzert dabei. Erstmals während einem Konzertauftritt präsentieren sich die Gäste unter der Leitung von Interimsdirigent Hans Moser. Das Programm der Gäste erstreckt sich von Musical-Melodien über klassische Werke für Blasmusik bis hin zum anspruchsvollen Welthit "Bohemian Rhapsody" von den Popgiganten Queen. Zwischen den beiden Konzertteilen ehren die Gastgeber langjährige Aktive für 25, 35 und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit.

Das Konzert

Das Osterwunschkonzert im Musikverein Aasen findet am Sonntag 16. April, um 20 Uhr in der Bürgerhalle in Aasen statt. Konzertpartner sind das Jugendorchester und die Musikkapelle Mundelfingen.