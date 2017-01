Donaueschingen Ämtertausch beim Schwarzwaldverein

Der stellvertretende Vorsitzende Herbert Albicker übernimmt die Führung. Vorgängerin Dorothea Creutzburg wird Stellvertreterin.

Der Schwarzwaldverein hat einen neuen Chef: Herbert Albicker, bisher stellvertretender Vorsitzender, wird das Amt an der Spitze übernehmen. Die bisherige Vorsitzende Dorothea Creutzburg erklärte sich bereit, als stellvertretende Vorsitzende weiterzuarbeiten. Höhepunkt des Jahres war die Regionalkonferenz in Bräunlingen, die von der Ortsgruppe ausgerichtet wurde, erklärte Dorothea Kreuzburg. Man diskutierte in Arbeitsgruppen zahlreiche Vorschläge und Anregungen zur Zukunft des Schwarzwaldvereins.

Dass Wandern noch zeitgemäß ist, konnte man aus dem Bericht von Wanderwart Hans Lauble entnehmen. Bei 48 Veranstaltungen mit 763 Teilnehmern wurden 7674 Kilometer zurückgelegt. Hinzu kommen noch 41 Gesundheitswanderungen mit Sofie Lautemann mit 370 Teilnehmern und 20 Abende, an denen mit 254 Patienten der Mediclin-Klinik 1973 Kilometer rund um den Schellenberg gewandert wurden.

Wegewart Hans Streit hat mit seinen Helfern 50 Stunden in der Gauchachschlucht verbracht, um Wege und Brücken sicher begehbar zu halten. Zusammen mit 22 Wegepaten wurden 260 Stunden mit der Überwachung und Instandhaltung aller Wanderwege geleistet. Vom Landratsamt wird ein Fernwanderweg "vom Wasserfall zum Wasserfall" von Triberg nach Schaffhausen geplant, an dessen Gestaltung die Ortsgruppe einen wesentlichen Anteil haben wird.

Von 350 Einsatzstunden im Naturschutz berichtete Naturschutzwart Tilman von Kutzleben im Orchideenwald bei Naturschutzstreifen und Pflege von Biotopen. Geplant ist ein Einsatz an der der Sperberhalde bei Fürstenberg zusammen mit der Umweltgruppe Südbaar.

Von einer soliden Finanzierung des Vereins konnte Kassierer Hermann Gut berichten und erhielt Lob von den Kassenprüfern für seine Kassenführung. Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft Wiebke und Tilmann von Kutzleben für 40 Jahre, für 25 Jahre Marga und Berthold Kuttruff und Irene und Adelbert Schenzinger.