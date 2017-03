Donaueschingen A-capella-Konzert in der Christuskirche

Die Octavians, acht junge Herren, treten am 1. April in der Donaueschinger Christuskirche auf.

Acht junge Herren, die Octavians, präsentieren am Samstag, 1. April, um 19 Uhr ein A-cappella-Konzert in der Christuskirche Donaueschingen. Es erklingt ein facettenreiches Programm mit Werken von der Renaissance bis in die Neuzeit. In einer Stunde voll Besinnung und Andacht stellen die Octavians musikalische Zeugnisse eines Glaubens vor, der Trost und Frieden spendet. Dabei erklingen spirituelle Werke alter Meister, wie Josquin des Prez oder Palestrina, die Choräle Johann Sebastian Bachs, Vertonungen wie „Die Wasserfahrt“ von Mendelssohn, Brahms „Abendständchen“ und Franz Biebls „Ave Maria“ aber auch moderne Stücke, wie Paul Simons „Bridge over troubled water“. Die Octavians haben sich in Deutschland einen exzellenten Ruf ersungen und sind Preisträger mehrerer A-cappella-Wettbewerbe. Sie bestechen durch ihre vielseitige Werkwahl, stimmliche Homogenität und meistern die Gratwanderung zwischen humoristischem und geistlichem Liedgut mit Bravour. Gegründet 2006, gingen die Herren aus dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie hervor. Internationale Konzerte, wie 2015 als Kulturbotschafter Deutschlands in Tunesien, geben einen kleinen Einblick in das umfangreiche Schaffen. Einlass ab 18.15 Uhr. Bild: Veranstalter