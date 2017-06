Donaueschingen 15 feiern ihre Jubel-Konfirmation

Jubelkonfirmation wurde am Pfingstsonntag im Gemeindegottesdienst in Donaueschingen begangen.

15 Frauen und Männer, die hier oder in ihren Heimatgemeinden vor 50, 60 oder 70 Jahren zur Konfirmation gegangen waren, hatten sich zur Erinnerung an ihr einstiges persönliches Ja zur Taufe und zum Glauben zu diesem Festgottesdienst mit Pfarrerin Dagmar Kreider (links) mit Segnung und Abendmahl in der Christuskirche eingefunden. Anschließend traf man sich zum Stehempfang, zur persönlichen Begegnung und zum Austausch von Erinnerungen im Gemeindehaus, wo der Kirchenälteste Horst Fischer die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde und der Christuskirche Donaueschingen in Erinnerung rief. Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn