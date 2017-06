Donaueschingen 1200-Jahre Pfohren: gelungener Auftakt zum Jubiläumswochenende

Drei Tage feiert Pfohren seinen 1200. Geburtstag. Und schon am ersten Festtag gab es viel Lob für das Organisationsteam.

Gestern Abend wurde offiziell das große Jubiläumswochenende in Pfohren eröffnet. Mit einem Umzug der Lagerteilnehmer – angeführt von der Feuerwehrkapelle (Bild links) – rund um die Entenburg und dem Fassanstich von Oberbürgermeister Erik Pauly. Großes Lob gab es bereits am ersten Tag von den Besuchern für das Organisationsteam: die gelungene Atmosphäre und die Liebe zum kleinsten Detail sorgen für ein stimmiges Mittelalterbild. Heute geht es um 13 Uhr los, Höhepunkt wird ein mittelalterliches Rockkonzert von Medusa sein, die um 23 Uhr auftreten. Am Sonntag wird von 10.30 Uhr bis 18 Uhr der 1200. Geburtstag von Pfohren gefeiert. Lager, Taverne und Markt (Bild rechts) werden an beiden Tagen für Mittelalteratmosphäre sorgen. Bilder: Stephanie Jakober