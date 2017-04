Dauchingen Zwei Chöre begeistern mit ergreifender Passionsmusik

Der evangelische Kirchenchor Niedereschach und der katholische Kirchenchor aus Niedereschach-Kappel singen in der evangelischen Kirche Dauchingen.

Ein friedlicher Karfreitag wurde in Dauchingen durch ein wunderschönes Chorkonzert gekrönt. In der evangelischen Kirche Dauchingen begeisterten gleich zwei Chöre die Menschen im vollen Kirchensaal mit einem ökumenischen Chorprojekt zum Luther-Gedenkjahr. Der evangelische Kirchenchor Niedereschach, der unter der Leitung von Hartmut Lübben sang, und der katholische Kirchenchor aus Niedereschach-Kappel mit seinem Dirigenten Matthias Faller führten die Markuspassion von Johann Sebastian Bach in der rekonstruierten Version von Diethard Hellmann auf.

Den Evangelientext von Picander verlas Renate Meinhardt. Pfarrer Peter Krech hielt an diesem Karfreitag die Predigt. Wer sich der Kirche am Freitagnachmittag aus Richtung des Friedhofs näherte, der spürte schon von weitem die besondere Stimmung, die vorherrschte und schon bald vernahm man die ersten leisen Töne, die aus der Kirche kamen und erfuhr bei näherem Hinhören vom Evangelium nach Markus. Die etwa 35 Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre hatten nicht umsonst wochenlang geübt, das was sie beim gemeinsamen ökumenischen Chorkonzert, insbesondere auch unter Leitung von Dirigent Hartmut Lübben von sich gaben, war schon eine beeindruckende Vorstellung.

Unterstützt von den beiden Solistinnen, der Sopranistin Christina Haigis und der Altstimme Larissa Botos, begeisterten die beiden Chöre ihr Publikum. Die Begleitung der Markuspassion an der Orgel meisterte ebenso souverän Matthias Faller. Überzeugend auch die Vortragende Renate Meinhardt, die zwischen den Musikstücken mit ruhiger, fester Stimme die Verse des Evangeliums verlas. Aber auch wenn die Zuhörer noch so begeistert waren, so durften sie ihre Begeisterung nicht in der sonst üblichen Form zeigen. Dirigent Hartmut Lübben hatte bereits vor Beginn des Konzerts gebeten, am Schluss absolute Stille herrschen zu lassen.

Es war an diesem Karfreitag zwar nicht der erste gemeinsame Auftritt der beiden Chöre; zu anderen Anlässen, wie dem Patrozinium der katholischen Kirche St. Cäcilia in Dauchingen, hatte man bereits gemeinsam auf der Bühne gestanden. Aber es war sicher einer der schönsten, der in den Köpfen und den Herzen der Menschen sicher noch lange anhält.