Dauchingen Wo sollen die Dauchinger Kinder leben?  Neubaugebiet scheitert an Einsprüchen

Die Entwässerung erweist sich als unlösbares Problem für "Auf der Lehr". Weil die Eigentümer die notwendigen Grundstücke nicht verkaufen, kann das Dauchinger Neubaugebiet nicht wie geplant gebaut werden. Der Gemeinderat würde sogar einen Rechtsstreit riskieren.

Aus der Traum: Einsprüche von Dauchinger Grundstückseigentümern verhindern Neubaugebiet "Auf der Lehr" in der geplanten Form. Eine Realisierung wäre nur über einen Rechtsstreit möglich. In der jüngsten Sitzung hatten die Dauchinger Gemeinderäte eine harte und auch unangenehme Nuss zu knacken.

Das Neubaugebiet "Auf der Lehr" kann nicht wie geplant realisiert werden. War in der ursprünglichen Vorstellung des planenden Büros noch eine Ausweitung über den Lärchenweg hinaus nach Süden hin als mögliche Option ins Auge gefasst worden, so scheitern diese Pläne bereits daran, dass die dortigen Grundstückseigentümer keinen Quadratmeter Land hergeben wollen. Damit bliebe es bei den knapp 30 Bauplätzen inklusive der Mehrfamilienhäuser, die an der Deisslinger Straße geplant sind.

Die weitaus größeren Hürden stellten allerdings der Einspruch der Verkehrsbehörde des Kreises gegen die an der Deisslinger Straße geplanten Einfahrt zu den Mehrfamilienhäusern dar. Und als ein schier unüberwindbares Hindernis präsentiert sich die nicht gesicherte Entwässerung des Baugebiets. Hier hatte der Eigentümer des südöstlich gelegenen Grundstücks, durch das man unterirdisch die Entwässerung führen wollte, keine Bereitschaft gezeigt sein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Man bräuchte hier nur ein Leitungsrecht, was dieser Eigentümer der Gemeinde aber versage.

Bürgermeister Torben Dorn nahm insbesondere bei diesem Punkt den Gemeinderat in die Pflicht. "Hier gibt es die Möglichkeit die notwendigen Maßnahmen auf dem Rechtsweg auch über den Kopf des Grundstückseigentümers durchzusetzen, aber das liegt in ihrer Entscheidung", so Dorn.

Der Gemeinderat war sich einig, dass, wenn auch nur als letzter Weg eine Duldungsverfügung durchgesetzt werden müsse, um das gesamte Wohngebiet nicht in Frage zu stellen. Da die vorgesehene Entwässerung über andere Wege nicht machbar sei, war sich das Gremium sicher, dass ein möglicher Rechtsstreit zu gewinnen sei.

Gespräche sollen Wende bringen

Vorher soll es aber mit dem Eigentümer noch einmal Gespräche geben, um eine gütliche Einigung zu erreichen. Hierbei bedauerte Bürgermeister Torben Dorn, dass viele Bürger nach dem St.-Florians-Prinzip handeln: Sie würden Baugebiete zwar befürworten, aber nur nach dem Motto "Bitte doch nicht vor meiner Haustür".

Auch Sandra Fischer appellierte an die Eigentümer von innerörtlichen Grundstücken, diese zum Verkauf zu stellen: "Unsere Kinder wollen auch in Dauchingen bauen und leben." Wegen der verkehrlichen Anbindung regte Mathias Schleicher an, noch einmal mit der zuständigen Behörde zu sprechen. Die Verkehrsbehörde hatte eine Anbindung des gesamten Quartiers über die Deisslinger Straße als genehmigungsfähig in Aussicht gestellt.

Glücklicherweise stehe die Gemeinde nicht unter Zeitdruck, nahm Torben Dorn etwas Druck aus der Diskussion. Das Neubaugebiet bleibe auf der Tagesordnung, sagte der Bürgermeister.