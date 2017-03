Dauchingen Volontärin berichtet über Schulalltag in Nepal

Fastenessen der beiden Kirchengemeinden Dauchingen. Erlös kommt Hilfsprojekt in Nepal zugute

Fester Bestandteil der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Dauchingen ist das ökumenische Fastenessen. Unter der Federführung von Kathrin Stöber bereiteten am Sonntag wieder Frauen beider Konfessionen ein leckeres Mahl zu. Zur Tradition des jährlichen Fastenessens gehört die Unterstützung eines sozialen Projekts in einem anderen Land, während man aus dem Land ein typisches Gericht serviert.

In diesem Jahr wird ein Schulprojekt in Nepal unterstützt. Asha ist der Name eines Projekts, das den ärmsten Kindern dort einen Schulbesuch ermöglicht. Begonnen wurde 2005 mit 31 Schülern, heute besuchen schon 180 Kinder und Jugendliche die Asha Primary School.

Über das Projekt berichtete Volontärin Hanna Zimny, die in Nepal mit eben diesen Kindern arbeitet. Sie erzählte der Fastengemeinde voller Begeisterung, was sie dort erlebt hat. Sie habe sich noch nie so sicher gefühlt wie in Nepal und sei ganz besonders angetan gewesen von der Disziplin der Kinder untereinander. Auch im Unterricht gehe es diszipliniert zu, erzählte sie. Das nepalesische Gericht, das am Sonntag serviert wurde, sei die tägliche Nahrung für die Kinder, die dieses Essen dreimal am Tag bekommen.