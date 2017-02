Dauchingen Tennisclub Dauchingen investiert in seine Plätze

Außenanlage und Plätze sechs und sieben stehen im Vordergrund. 65 000 Euro werden eingeplant.

Mit Schwung und Zuversicht geht man beim Tennisclub Dauchingen in die Zukunft. Für die Sanierung zweier Plätze, die Gestaltung der Außenanlage und ein neues System zur Bewässerung der Plätze nimmt man insgesamt 65 000 Euro in die Hand.

Die Sanierung der Plätze sechs und sieben ist mit diesem Geld geplant. Gleichzeitig soll ein Hang im Bereich dieser Plätze befestigt werden und die Bewässerung für fünf Plätze soll zudem erneuert und verbessert werden. Gestartet werden diese Arbeiten im Oktober dieses Jahres, also nach der Saison, sodass mit der Fertigstellung bis Mai 2018 gerechnet werden kann.

Diese großen Aufgaben kann der Verein mit dem jetzt wieder kompletten Vorstandsteam in Angriff nehmen, denn auch die Position des Sportwartes konnte bei der diesjährigen Hauptversammlung wieder besetzt werden. Jörg Bahnmüller wurde für ein Jahr in diese Position wählen. Einen Wechsel gab es auch auf der Position des Stellvertreters, Axel Lander, der nicht mehr kandidierte, übergab an den bisherigen Schriftführer Hannes Beigel. Dessen Amt übernimmt Alexandra Schleicher und zu Beisitzern gewählt wurden Timo Fischerkeller, Simone Wanner und Ramona Geiger. Im Amt bestätigt wurde Martin Geiger als Kassierer, der gleichzeitig seinen Rückzug nach diesen zwei Jahren ankündigte.

Der Vorsitzende Robert Mang sprach in seinem Bericht von einem ereignisreichen Jahr, das ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums stand. Besonders positiv sei die erfolgreiche Umsetzung der neuen Regelung der Arbeitsdienste gewesen, so Mang, diese sei von den Mitgliedern sehr gut umgesetzt worden. Jörg Bahnmüller stellte die sportliche Bilanz vor. Beim Tennisclub Dauchingen gehen sechs aktive Mannschaften und drei Jugendteams an den Start. Aushängeschild ist die Herren-40-Mannschaft, die in die 1. Bezirksliga aufgestiegen ist. Die Jugend konnte zwei Meisterschaften verzeichnen. Für die Saison 2017 bleibt es weiterhin bei diesen neun Teams, wobei die Damen-40 freiwillig zwei Klassen tiefer antreten werden. Mit den geplanten Investitionen will der Tennisclub Dauchingen attraktiv für neue Mitglieder bleiben. Damit wolle man dem vorherrschenden Trend des leichten Rückgangs in Sachen Mitgliederzahlen, den 20 Eintritten standen im vergangenen Jahr 31 Austritte gegenüber, entgegentreten. Mit aktuell 240 Mitgliedern ging man ins neue Tennisjahr.