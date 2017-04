Dauchingen Startschuss für den Dauchinger Kreisverkehr

In der Niedereschacher Straße wird ab 24. April gebaut. Bushaltestellen fallen ersatzlos weg. Schwarzwaldstraße wird komplett gesperrt

Dauchingen – Am 24. April beginnen die Bauarbeiten für den Kreisverkehr Niederschacher Straße in Dauchingen. Die Baumaßnahmen dauern nach Mitteilung der Gemeinde voraussichtlich bis Ende Oktober/Anfang November an. Die beiden Bushaltestellen Lupfenweg und Schwarzwaldstraße können leider während der gesamten Bauzeit nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde geprüft, jedoch wegen des zu erwartenden Rückstaus auf der Niedereschacher Straße für nicht möglich erachtet.

Während der gesamten Bauzeit wird die bauausführende Firma in der Schwarzwaldstraße vom Kreuzungsbereich Niedereschacher Straße bis zur Einmündung Albstraße ihr Baustellenlager einrichten. Daher wird dieser Teil der Schwarzwaldstraße ebenfalls für die gesamte Bauzeit voll gesperrt sein. Eine Verbindung zwischen der Schwarzwaldstraße und der Niedereschacher Straße ist somit während der gesamten Bauzeit nicht möglich.

Die Anbindung der fünf nordwestlichen Wohnbaugebiete wird schwerpunktmäßig über die Zinkenstraße und den Mummelseeweg verlaufen. Daher wird in beiden Straßenzügen während der gesamten Bauzeit ein beidseitiges absolutes Halteverbot vorhanden sein. Ausgenommen hiervon ist der nördliche Teil des Mummelseeweges, der mit einer Einbahnstraßenregelung belegt ist. Wie bereits bei der öffentlichen Informationsveranstaltung im Februar mitgeteilt, finden die Arbeiten in drei verschiedenen Bauphasen statt.