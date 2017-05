Dauchingen Spar- und Kreditbank fusioniert mit Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau

Fusion ist für den Sommer 2018 geplant. Kooperation soll schon in diesem Monat vereinbart werden. Für Kunden ändert sich zunächst nichts.

Die Spar- und Kreditbank Dauchingen und die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau werden fusionieren. Dies gaben die beiden Vorstandsmitglieder der Dauchinger Bank, Frank Kohler und Lothar Birk, nun in einem Gespräch bekannt. Zuvor hatte es in Dauchingen bereits Gerüchte über solche Pläne gegeben. Demnach soll zunächst eine Kooperationsvereinbarung die Geschäftsbeziehungen zur Volksbank in Villingen regeln, die noch in diesem Monat unterzeichnet werden soll. Die Fusion selbst wird im Sommer 2018 erfolgen.

Im Vorfeld dieser Entscheidung habe man konstruktive Gespräche mit mehreren Nachbarbanken geführt, so Lothar Birk. Die "Summe aller Dinge" habe letztlich für eine Fusion mit der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau gesprochen. Letztlich habe es zu diesem Schritt keine Alternative gegeben. "Wir hätten noch zwei bis drei Jahre eigenständig bleiben können, darüber hinaus nicht", sagt Lothar Birk. Ob die Fusion tatsächlich wie angestrebt umgesetzt werden kann, soll den Mitgliedern im kommenden Jahr zur Abstimmung gestellt werden. Bei der Mitgliederversammlung im Juni 2017 sollen sie ausführlich über die Pläne informiert werden. Dies sei ihnen sehr wichtig, wie beide Vorstandsmitglieder betonen.

Lothar Birk und Frank Kohler führen vor allem zwei Dinge als Ursache an: die anhaltende Minus-Zins-Phase und die deutlich zugenommene Regulatorik. Diese Punkte treffen das kleine Kreditinstitut besonders hart, weil "unser Eigenkapital schwach ausgeprägt ist und auch die Ertragslage unbefriedigend ist", so heißt es in einer Mitteilung des Vorstands.

Der organisatorische Aufwand habe sich, so erklärt Lothar Birk, in den letzten Jahren ungefähr verzehnfacht. Man müsste eigentlich zusätzliches Personal nur dafür einstellen. Da die Bank hauptsächlich Privatkunden betreut, sei es zudem schwer, die Einbußen der Minus-Zins-Politik aufzufangen. Die Bank bezahle Minuszinsen für die Einlagen der Kunden, könne aber über Kredite immer weniger Geld einnehmen. "Es macht uns wütend, dass die Minus-Zins-Phase auch auf Bereiche ausschüttet, die nichts dafür können", sagt Lothar Birk.

Der Spar- und Kreditbank Dauchingen stehen auf der Gegenseite kaum Einsparmöglichkeiten zur Verfügung. Man habe hierzu bei den Fixkosten keine Möglichkeit, wie Frank Kohler erläutert. Man verfüge über keine eigenes Filialnetz und könne auch bei den Personalkosten nicht sparen.

Für die Kunden der Spar- und Kreditbank, so erklären Lothar Birk und Frank Kohler, wird sich durch den Kooperationsvertrag zunächst wenig verändern. Die Filiale mitsamt der Mitarbeiter bleibe erhalten. Das gilt auch für die angestrebte Fusion im kommenden Jahr. Lothar Birk: "Es könnte sein, dass sich für die Kunden nichts spürbar ändern wird." Denkbar sei jedoch, dass sich Kontonummern ändern, weil die Internationale Bankkontonummer (Iban) auch die alte Bankleitzahl enthält. In Dauchingen sind momentan drei Banken vertreten. Neben der Filiale der Spar- und Kreditbank gibt es eine Filiale der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar mit Sitz in Tuttlingen und eine Filiale der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Spar- und Kreditbank

Die Spar- und Kreditbank Dauchingen weist eine Bilanzsumme von knapp 40 Millionen Euro aus. Die Genossenschaftsbank hat 740 Mitglieder und wurde im Jahr 1880 gegründet. Die Bank hat rund 2500 Kunden und neun Angestellte plus zwei Vorstandsmitglieder. Umgerechnet auf Vollzeit-Stellen entspricht dies der Anzahl von insgesamt sieben Stellen. Die Bank hat eine Filiale, den Hauptsitz in Dauchingen. Die Kundeneinlagen betragen knapp 30 Millionen Euro, das Kreditvolumen rund 28 Millionen Euro. (pga)