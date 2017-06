Dauchingen Schon zum 25. Mal: In den Sommerferien ist in Dauchingen einiges geboten

Schon zum 25. Mal: In den Sommerferien ist in Dauchingen einiges geboten

Die Kinder in Dauchingen können sich auf ein umfangreiches und attraktives Ferienprogramm freuen. Ab sofort ist die Anmeldung für die zahlreichen Angebote möglich.

Die Auflage 2017 ist ein Jubiläum, denn es ist das 25. Dauchinger Ferienprogramm. "Dank unserer örtlichen Vereine, Firmen, Institutionen aber auch Privatinitiativen ist wieder einiges geboten in den Schulferien", findet Bürgermeister Torben Dorn in seinem Grußwort.

Anmeldungen sind möglich von Kindern, die in Dauchingen wohnen, hier zur Schule gehen oder einem Dauchinger Verein angehören. Anmeldeformulare können bis zum 11. Juli beim Rathaus abgegeben werden. Eine telefonische oder Online-Anmeldung ist nicht möglich. Kinder mit Beeinträchtigungen sind beim Kinderferienprogramm herzlich willkommen. Sollten besondere Voraussetzungen notwendig sein, können mit Sachbearbeiterin Karola Bächle vom Bürgermeisteramt oder den jeweiligen Veranstaltern Kontakt aufgenommen werden.

Die automatisierte Platzvergabe findet am 12. Juli statt: Die Plätze werden nicht sofort nach Eingang der Anmeldung beim Rathaus vergeben, sondern erst am 12. Juli in einem automatisierten gerechten Losverfahren. Danach erfolgt erst die Versendung der Teilnehmerausweise. Natürlich sind auch nach der automatischen Platzvergabe Anmeldungen für Restplätze möglich. Für den Bäderbus ist keine Anmeldung notwendig. Der Bäderbus kostet keine Gebühr, es gibt keine Begleitung.

Auftakt des Ferienprogramms sind die Tennis Open des TC Dauchingen am Freitag, 28. Juli. Neben bewährten Angeboten – Geocaching, Ausflüge zu Tierhöfen, Bergwerken, Barfußparks oder anderen Zielen in der Umgebung – gibt es wieder eine Reihe neuer Attraktionen. Der Gymnastik- und Sportverein bietet am Dienstag, 1. August, afrikanisches Trommeln mit einem professionellen Lehrer an. Der Krankenpflegeverein fährt am Donnerstag, 10. August, nach Sumpfohren in die Käserei Frombaar. Am Mittwoch, 30. August, lädt der Kirchenchor die Kinder zur Besichtigung der Orgel und des Kirchturms ein. Finale ist die Party der Waldhexen am Freitag, 8. September. Das vollständige Programm liegt in Geschäften, Schule und Familienzentrum aus.