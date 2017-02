Dauchingen Schmotziger Dunschtig: Dauchinger Narren greifen nach der Macht

Die Straßen von Geistern und Gespenstern beherrscht, wer das erleben wollte, der musste nur den Kinderumzug am Schmotzige Dunschtig in Dauchingen besuchen.

Tagelang hatten die kleinsten Dauchinger Bürger an den weißen Kostümen gebastelt und konnten beim beinahe schon historischen Kinderumzug und bei schönstem Fasnetwetter durch die Straßen des Ortes ziehen.

Anschließend feierten Kinder und Hästräger der Dauchinger Narrenzünfte in der Festhalle. Ein etwas anderes Narrengericht als noch in den Vorjahren gab es am Nachmittag dann vor dem Zunftstüble der Dauchinger Narrenzunft.

Bürgermeister Dorn wusste sich gut gegen die Vorwürfe des Narrengerichts, das er im übrigen nicht anerkannte, zu verteidigen, was ihm allerdings zum Schluss nichts nutzte. Man hatte ihm Vernachlässigung der Feuerwehr vorgeworfen und den Ausverkauf des öffentlichen Parkraums in der Gemeinde. Auch fehle es an touristischen Attraktivitäten in der Gemeinde.

Das hochungünstige Narrengericht, wie der Angeklagte die Richter und den Büttel titulierte, verurteilte den Schultes dazu bei der Aktion Saubere Landschaft die Gemarkung vom Unrat zu befreien. Davor bewahrte ihn auch nicht das eigens gedichtete Leumundszeugnis, in dem sich Torben Dorn als "Bürgermeister mit Herz und Verstand und als weit über die Kreisgrenzen beliebt und bekannt" bezeichnete.