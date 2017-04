Dauchingen Neuer Kunstrasen soll bis zum Jubiläum kommen

FC Dauchingen will neuen Platz zum 100-jährigen Bestehen. Der alte Hartplatz soll für Modernisierung weichen. Verletzungsgefahr sinkt auf neuem Spielfeld.

Der FC Dauchingen möchte mit einem Kunstrasen für seine Jugend und die Aktivität ein modernes Spielfeld schaffen. Bis zum Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2019 soll dieses fertiggestellt sein.

Den Bau eines Kunstrasenplatzes inklusive weiterer infrastruktureller Maßnahmen hat sich der FC Dauchingen in seinem Projekt auf die Fahnen geschrieben. Es soll ein attraktives sportliches Umfeld für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschaffen werden. Und dies geschieht mit nachhaltiger Zukunftsausrichtung. Das Projekt ist nach grundsätzlicher Bewilligung durch die Gemeinde und den Sportverband bereits offiziell gestartet.

Erste Eigenfinanzierungsmaßnahmen wie beispielsweise Kunstrasenpatenschaften sind angelaufen. Ebenso laufen die Planungen für den Platz und das dazugehörige Umfeld. Der Gesamtverein FC 1919 Dauchingen mit allen Abteilungen profitiert davon. Doch nicht nur der Verein selbst, auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde Dauchingen und umliegenden Orten. Ebenso haben auch Schulen und andere Vereine außer dem Fußballverein ihren Nutzen von dem Kunstrasen.

Die Gemeinde Dauchingen könnte dann ein modernes Sportgelände aufweisen. Die Nutzungsdauer eines Kunstrasens liegt zwischen immerhin 15 und 20 Jahren. Das erhöht die Attraktivität und damit die Nutzung des gesamten Sportgeländes. Es können entsprechende Pflegegeräte angeschafft werden. Eine langfristige Nutzung ist vertraglich mit der Gemeinde Dauchingen geregelt. Der FC Dauchingen hat insgesamt rund 500 Mitglieder. Jugendliche Fußballer gibt es 157, erwachsene Kicker 63. In der Jugend haben die Dauchinger elf Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen. In der Aktivität gibt es drei Herrenmannschaften.

Jetzt soll aus dem 1998 erbauten Hartplatz ein Kunstrasenplatz werden. Saniert war der Platz im Jahr 2011 durch Eigenleistung und Zuschuss der Gemeinde worden. Allerdings würde gegebenenfalls in den nächsten fünf Jahren weiterer Sanierungsbedarf bestehen. Die Instandsetzung geschieht durch Eigenleistung. Durch einen Kunstrasen reduziert sich das Verletzungsrisiko für die Sportler in Sportbetrieb deutlich. Dauchingen würde wieder wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Gemeinden wie Kappel, Unterkirnach, Bad Dürrheim, Villingen-Schwenningen, Trossingen und Deißlingen werden. Auch in den Wintermonaten könnte mit dem Kunstrasen der Trainingsbetrieb sichergestellt werden. Dadurch wäre auch die Zunahme an Mannschaften, die im FC Dauchingen trainieren können, möglich. Der Pflegeaufwand, auch für den Naturrasen- und Bolzplatz, würde geringer. Besonders schön wäre die Einweihung natürlich tatsächlich im Jahr 2019 zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Es wäre insgesamt eine Modernisierung des Sportgeländes und des Spielfelds im Zuge der Neuausrichtung der Freizeitanlage Hofäcker für die Gemeinde Dauchingen.

Verein und Projekt

