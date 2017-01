Dauchingen "Nachfrage nach Wohnbau ist groß"

Torben Dorn, Bürgermeister von Dauchingen, spricht im Jahresinterview über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde und warum in den kommenden Jahren keine großen Investitionen vorgesehen sind.

Herr Dorn, 2016 begannen die Arbeiten für den Neubau der Firma Hechinger. Was bedeutet es für eine Gemeinde wie Dauchingen, einen solchen Fisch an Land ziehen zu können?

Wir versprechen uns davon einiges. Zum einen, dass wir im Ort Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze deutlich steigern können und somit einen Gewinn für die einheimische Bevölkerung haben. Dann natürlich auch einen Gewinn für die Gemeindekasse durch die Gewerbesteuer und langfristig vielleicht den einen oder anderen Zulieferer von Hechinger, der die wirtschaftlichen Vorzüge des Standorts Dauchingen erkennt.

Zuvor wurden die Verhandlungen mit Villingen-Schwenningen über das interkommunale Gewerbegebiet erfolgreich abgeschlossen. Wie sieht es momentan damit aus?

Vertragstechnisch ist nichts Weiteres erforderlich, die Erschließung in diesem interkommunalen Gewerbegebiet läuft firmenintern. Es ist ein spezielles Gewerbegebiet, wo sich nur Firmen- und Unternehmenszweige der Gruppe Hechinger ansiedeln dürfen und können und die erschließen sich auch selber. Insofern fällt keine öffentliche Erschließung an.

Dann entstehen für die Gemeinde auch keine Kosten?

Richtig, es fallen keine Erschließungskosten an.

Für eine Gemeinde ist nicht nur gewerblicher Bau wichtig, sondern auch Wohnungsbau. Hat Dauchingen derzeit Flächen dafür frei?

Nein, wir haben momentan nicht einen einzigen freien Bauplatz, den wir anbieten können. Wir hatten das letzte Wohnbaugebiet Wittum zweiter Bauabschnitt mit 15 Bauplätzen, die waren alle innerhalb von elf Monaten verkauft. Seitdem haben wir keine Wohnbauplätze mehr im Angebot. Wir sind derzeit in Überlegungen, ob wir die letzte Fläche, die wir im Flächennutzungsplan noch haben, das ist im Bereich Gewann „Auf der Lehr“, erschließen und auf den Markt werfen.

Ist denn die Nachfrage so groß?

Die Nachfrage ist so intensiv, wie ich sie noch nie erlebt habe. Stichwort: Niedrigzinsen. Wir sehen es auch an der Innenentwicklung, die wir in den vergangenen Monaten hatten. Es werden Baulücken aufgekauft und bebaut, es werden ältere Häuser gekauft, abgebrochen und bebaut. Das wäre alles in einer Normalzinsphase kaum möglich. Wir haben immer wieder Anfragen und führen auch eine Warteliste, aber können noch nicht sagen, ob und wann das neue Baugebiet kommt.

2016 brachen Sie mit einer Tradition, als der Gemeinderat beschloss, deutlich mehr als zehn Prozent zum Kunstrasenplatz des Fußballvereins beizusteuern. Bereuen Sie die Entscheidung im Nachhinein?

Den Entschluss bereue ich nicht. Es war richtig und wichtig, dass wir auch in diesem Jahr eine Vereinsförderrichtlinie auf den Weg gebracht haben. Darin steht alles, was an direkten und indirekten Vereinsförderungen läuft. Das sind immerhin rund 103 000 Euro im gesamten Jahr. Wir haben damals bewusst gesagt, bei dem schwierigen Thema investive Vereinsförderung wollen wir keine Pauschalregelung treffen, sondern da sehen wir es immer als Einzelfallentscheidung an. Das Thema Sportanlagen wird in den Kommunen auch unterschiedlich gehandhabt. Es gibt viele Kommunen, wo die Sportanlagen komplett in kommunaler Hand sind. Unsere Sportanlage ist komplett in der Hand vom Verein. Das heißt, der FC kümmert sich in Eigenregie um Unterhalt und Investitionen in die Sportanlagen. So gesehen halte ich diese Investitionsförderung für angemessen.



Ende 2015 haben Sie den Jugendclub eröffnet. Wie hat er sich entwickelt?

Der Jugendraum wurde nicht neu eröffnet, er wurde saniert. Und wir haben in den letzten Jahren die Öffnungszeiten flexibel erweitert und für die verschiedenen Jahrgänge angepasst, sodass wir für die jüngere Besuchergruppe schon früher aufmachen und für die älteren Besucher gerade am Freitag etwas länger offen haben. Und es zeigt sich, dass sich, auch dank der Konstanz in den Betreuungskräften, ein Kern von 20 bis 25 Personen gebildet hat, der regelmäßig den Jugendraum besucht. Von daher glauben wir schon, dass das ganz gut läuft und wollen daran natürlich auch festhalten.

Kommen wir von den Jugendlichen zu den Senioren. Sie haben in Dauchingen den Löwen. Sind derzeit alle Wohnungen vermietet?

Ja. Es gab ein Jahr, in dem es schwankend war. Im fünften Jahr hatten wir beim betreuten Wohnen Mietausfälle. Die vier Jahre davor aber nicht und in den vergangenen zwei Jahren auch nicht. Der Löwen war das gesamte Jahr 2016 komplett voll.

Gibt es dann Überlegungen, noch mal etwas Ähnliches in der Gemeinde aufzubauen?

Ja. Das war auch Gegenstand der Gemeindeentwicklungsplanung. Es wurde vorgebracht, diese zwölf Pflegeplätze, die wir dort haben, werden uns mittel- und langfristig nicht ausreichen. Deswegen haben wir es als Ziel, in das Gemeindeentwicklungskonzept aufgenommen, weitere Pflegeplätze zu schaffen. Im Löwen stecken zwei Konzeptionen: das betreute Wohnen und die ambulante Pflegewohngruppe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren eine zweite ambulante Pflegewohngruppe installieren werden. Hier haben wir momentan die Schwierigkeit, dass sowohl die Caritas als auch die katholische Sozialstation sagen, sie könnten keine zweite Pflegewohngruppe mitbedienen. Die Sozialstation begründet es mit dem akuten Mangel an Pflegefachkräften. Bei der Caritas sieht es etwas anders aus. Sie sieht keinen Bedarf. Das ist eine Argumentation, der wir uns nicht anschließen können. Ein Bedarf ist mit Sicherheit da. Nur darf so ein Projekt nie ein Schnellschuss sein, sondern muss gründlich vorbereitet werden. Da braucht man die richtigen Projektpartner und es muss an der richtigen Stelle stehen.



2016 beschloss der Gemeinderat einen neuen Kreisverkehr und einen Fahrbahnteiler in der Villinger Straße. Wie weit sind die Planungen?

Derzeit laufen die Ausschreibungen und wir hoffen, bereits im Februar vergeben zu können. Die Ausschreibung ist so aufgebaut, dass der Beginn der Baumaßnahmen direkt nach der Witterung, aber auf jeden Fall bis April, stattfinden muss, weil wir für den Kreisverkehr eine recht lange Bauzeit haben. Es ist einer der zentralen Knotenpunkte. Auf der einen Seite hängt das ganze Gewerbegebiet „Auf Firsten“ daran, auf der anderen Seite die Schwarzwaldstraße, die fünf Wohngebiete erschließt. Wir können den Verkehr nicht umleiten, es muss während dem Verkehrsfluss gebaut werden. Ziel ist es, vor Wintereinbruch 2017 mit der Maßnahme fertig zu werden. Am Fahrbahnteiler sieht es entspannt aus. Da können wir die Villinger Straße voll sperren. Wir gehen hier von rund fünf Wochen Bauzeit aus.



Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme mit dem Durchgangsverkehr, der zum Gewerbegebiet Niedereschach fährt. Wie ist da die Lage?

Da bin ich im engen Kontakt mit meinem Kollegen Martin Ragg. Es wäre natürlich im Interesse beider Kommunen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass das Gewerbegebiet in Niedereschach einen direkten Zugang zur Bundesstraße 523 bekäme. Im Straßenbau sind diese Ziele immer nur mittel- oder langfristig umsetzbar. Deswegen ist es wichtig, dass man hier Ideen und Konzepte erarbeitet und wenn sich eine Idee findet, diese frühzeitig bei der entsprechenden Stelle anmeldet. Wir sind aber sehr froh, dass wir dieses Jahr vom Landkreis das LKW-Fahrverbot in der Villinger Straße bekommen haben. Die Anwohnerschaft spürt das deutlich und ist sehr froh über diese Entlastung. Und wenn man sich die Kreisstraße ortsauswärts anschaut, es ist eine recht schmale Straße, wo es auch immer wieder sogenannte Spiegelklatscher mit LKWs im Gegenverkehr gegeben hat, dann ist es auch im Sinne der Verkehrssicherheit.

Ein Rückblick auf 2016: Sind Sie mit der Entwicklung der Gemeinde zufrieden? Gibt es Themen, die Sie gerne noch angepackt hätten?

Insgesamt gesehen sind wir sehr zufrieden mit dem Jahr 2016. Wir haben eine stabile Situation, was die finanziellen Einnahmen anbelangt und wir konnten aufgrund der frühzeitigen Planung und Ausschreibung unserer Projekte hervorragende Vergabeergebnisse erzielen. Man spürt aber, dass die Baupreise, insbesondere im Tiefbau, die letzten Jahre rasant angestiegen sind. Wir waren uns deswegen auch nicht zu schade, im Bereich offene Kanalsanierung die Ausschreibungen wieder aufzuheben und zu sagen, zu so hohen Preisen vergeben wir nicht, dann versuchen wir im nächsten Jahr noch früher unser Glück.

Das spiegelt sich auch im Haushaltsvolumen für das kommende Jahr wieder. Wir werden große Investitionen, wie wir sie in den letzten drei Jahren hatten, 2017 nicht mehr haben. Und ich gehe davon aus, dass wir auch 2018 die Investitionen herunterfahren und unseren Schwerpunkt dann auf die Entschuldung der Gemeinde legen.



Zum Abschluss einen Blick in die Kristallkugel. Was kommt auf Dauchingen in naher Zukunft zu?

Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird die Umsetzung der Maßnahmen aus unserem Gemeindeentwicklungskonzept sein. Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr in das Landessanierungsprogramm aufgenommen werden und wollen uns dort dann primär mit dem Thema Schaffung einer Ortsmitte beschäftigen. Unsere fehlende Ortsmitte ist ein großer städtebaulicher Missstand. Dauchingen ist über Jahrzehnte als Straßendorf gewachsen, ohne eine klassische Ortsmitte zu entwickeln. Das wird ein Thema sein, das uns natürlich planungstechnisch und finanziell stark fordern wird.

Zur Person

Torben Dorn, 37, wurde im Jahre 2011 zum Bürgermeister der Gemeinde Dauchingen gewählt. Er stammt ursprünglich aus Donaueschingen, studierte nach der Schule Verwaltungswissenschaften an der Hochschule in Kehl. Seine erste Station war als stellvertretender Hauptamtsleiter in Dußlingen (Kreis Tübingen). Von 2006 bis 2011 war er Hauptamtsleiter in Riederich (Kreis Reutlingen). Mit seiner Ehefrau Carolin hat er zwei Kinder.