Dauchingen Musikkapelle Dauchingen sucht Vorsitzenden

Julia Fehrenbach will Vorsitz nur für ein Jahr. Die Suche nach einem Stellvertreter war mühsam.

Man kennt das Dilemma aus vielen Vereinen, wenn es um die Übernahme von Verantwortung geht, dann werden die Reihen oftmals dünn. So auch bei der Musikkapelle, die an der jüngsten Versammlung beinahe an der Suche nach einem stellvertretenden Vorsitzenden gescheitert wäre. Dass sich nach intensivem Nachfragen und Überredungen Andy Schnell als Kandidat zur Verfügung stellte, honorierten die Mitglieder mit Erleichterung und ehrlichem Beifall. Auch wenn man bange nach vorne schaut, die für ein Jahr gewählte Vorsitzende Julia Fehrenbach hat bereits signalisiert, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidiert, für dieses eine Jahr ist der Vorstand zunächst einmal komplett.

Nadine Firon ist jetzt Schriftführerin. Juliane Stihl hatte das Amt der Schriftführerin abgegeben, da sie dieses aus der Ferne nicht mehr so wahrnehmen könne, wie es eigentlich ihrem eigenen Anspruch entspricht. Die Kassenprüfer Karl Bob und Udo Breitenbach machen weiter und die Beisitzer Sebastian Bleibel (Festwirt) und Marion Lang sind ebenfalls mit dabei. Einiges zu erzählen gab es zuvor, als die Amtsträger über das abgelaufene Vereinsjahr berichteten. Dirigent Markus Kurz betonte die Wichtigkeit des Zusammenhalts, der in der Kapelle herrscht. Nur dann habe man auch Spaß am gemeinsamen Musizieren. Besonders freue ihn, dass das Niveau im Vergleich zum Jahr davor noch einmal deutlich besser geworden sei, so jedenfalls war insbesondere beim Frühjahrskonzert aus dem Publikum zu hören.

Ein ähnlich gutes Feedback habe man von den Musikerfreunden aus Dormettingen erhalten, so Kurz, bei denen man im vergangenen Jahr beim Drachenfest als Gastkapelle den Abend gestalten durfte. Bei der Bewertung des Probenbesuchs allerdings wolle er die Kriterien verändern und neue Anreize schaffen, pünktlich zu sein, stellte Kurz aktuelle Überlegungen vor.

Ebenso positiv wie der Dirigent äußerte sich die ausgeschiedene Schriftführerin Juliane Stihl. Man sei an vielen Terminen präsent gewesen, dazu zählten auch die Fasnetveranstaltungen, wie das Narrenbaumstellen, Wirtebeschimpfen oder Fasnetverbrennen, die man jeweils mit kleiner Besetzung musikalisch unterstützt. Zu den musikalischen Höhepunkten zählte die im vergangenen Jahr kommissarisch tätige Vorsitzende Julia Fehrenbach auch den Bläsercup, der in Dauchingen stattfand. Großes Lob gab es für die Theaterleute, Silvia Zimmermann und Andreas Laufer haben hier als Regisseure einen guten Job gemacht. Ingo Österreicher hatte von einer positiven Entwicklung bei den Finanzen berichtet, was aber ohne die Einnahmen aus den Veranstaltungen so nicht hätte erreicht werden können.

Besonders gefreut habe ihn, dass eine örtliche Bank die Anschaffungskosten in Höhe von 900 Euro für die große Trommel komplett übernommen habe, so der Kassierer.

Der Verein in Zahlen

Der Verein besteht aktuell aus 92 aktiven Mitgliedern, hiervon gehören 30 der Bläserjugend an. Zu den aktiven Mitgliedern zählen auch die sieben Blockflötenspieler sowie alle sich in der Ausbildung befindenden Musiker. In der Hauptkapelle spielen 48 Musiker, zehn hiervon haben bereits den Status als Ehrenmitglieder. Der Altersdurchschnitt aller Aktiven liegt bei 22 Jahren. Ehrenmitglieder sind es insgesamt 34. (in)