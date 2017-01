Dauchingen Landjugend stemmt Kreiserntedankfest 2017

Eigene Veranstaltungen und Besuche externer Termine prägten das vergangene Vereinsjahr der Dauchinger Landjugend

134 Mitglieder zählt der Verein, davon 40 Aktive. Die beiden Vorsitzenden Dominik Wursthorn und Anja Schleicher wie auch Schriftführerin Ann Kathrin Treiber brachten in ihren Berichten bei der Jahreshauptversammlung so manche Ereignisse in Erinnerung. Dazu gehörten vor allem die vereinseigenen Treffen, hierzu gehören örtliche Veranstaltungen wie das jährliche Maibaumstellen oder die Fahrradrallye am Pfingstmontag. 29 Gruppenabenden wurden den aktiven Mitglieder angeboten und mit tollen Ideen kreativ gestaltet, so auch ein Spielabend, der ganz im Zeichen des olympischen Geistes stand.

Bei der BBL-Olympiade des Bundes Badischer Landjugend konnte die Dauchinger Gruppe ihr Können unter Beweis stellen, dabei wurden vor allem Geschick, Wissen und Stärke getestet. Sportlich zeigten sich die Mädels beim Kreisfußballturnier in Mauenheim, wo sie ungeschlagen den ersten Platz belegten. Eine besondere Herausforderung war die Teilnahme am Kreiserntedankfest, bei dem der Wagen der Dauchinger Landjugend den zweiten Platzes belegten, was sie bei der Prämierung dann derart beflügelte, dass sie noch während der Siegerehrung zur Freude aller im Zelt anwesenden Landjugendgruppen mitteilten, dass das Kreiserntedankfest im Jahr 2017 in Dauchingen organisieren, und es somit nicht ausfallen müsse. Hierzu wünschte Bürgermeister Torben Dorn in der Versammlung für dieses Mammut-Event starke Nerven und ein glückliches Händchen bei den Vorbereitungen.

Positiv hörte sich auch der Kassenbericht von Kassier Stefan Ehret an. Bei den Wahlen teilte Anja Schleicher mit, dass sie nach sechs Jahren als Vorsitzende noch vor Ende ihrer Amtszeit ausscheiden möchte. Einstimmig wurde nun Ann Kathrin Treiber zunächst für ein Jahr als Nachfolgerin in das Amt der Vorsitzenden gewählt. Das Amt des Schriftführers ebenfalls für ein Jahr übernimmt Niklas Treiber, auch er wurde wie die zweite Vorsitzende Fiona Schlenker einstimmig gewählt. Zu Beisitzer gewählt wurden Robin Stenzel, Markus Ohnmacht und Marco Lautner. Die Vertreter der Kreis- wie auch Landesvertretung, Felix Wenz und Jörg Hettich, hoben in ihren Grußworten das große Engagement der Aktiven bei der Dauchinger Landjugend hervor: "Gerade die rege Teilnahme an den Kreis – wie auch Landesveranstaltungen zeigt doch, dass Ihr was bewegt", hieß es unisono und voller Anerkennung von den beiden Rednern jetzt in Dauchingen. Jetzt freuen sich aber alle auf das heimische Kreiserntedankfest.