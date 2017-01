Dauchingen Jugend füllt die Reihen der Feuerwehr

19 junge Feuerwehrleute stehen in Dauchingen in Ausbildung, zwei stoßen nun zu den Aktiven

Die Jugendarbeit steht bei der Dauchinger Feuerwehr ganz oben auf dem Plan. Jugendwart Uwe Bertsche berichtete bei der jüngsten Versammlung von den 19 jungen Feuerwehrleuten, unter denen sich auch drei junge Frauen finden. Unterstützt wird Uwe Bertsche bei der Jugendarbeit von Frank Ohnmacht und Christoph Biber.

In 32 Übungsabenden machte man den Nachwuchs in Theorie und Praxis mit den Grundlagen des Feuerwehrwesens vertraut. Dazu gehören unter anderem der Bereich Löscheinsatz, technische Hilfeleistung sowie die Erkennung von Gefahren und sicheres Verhalten im Einsatz und bei der Menschenrettung. Zur Jugendarbeit gehört aber auch das kameradschaftliche Miteinander. Ein Fußballturnier der Kreisjugendfeuerwehr in St. Georgen und das gemeinsame Zeltlager auf Kreisebene in Bad Dürrheim gehörten zu den Höhepunkten.

Kommandant Jürgen Laufers letzte Amtshandlung war dann auch die Übernahme von Fabian Kulzer und Markus Ohnmacht in die aktive Wehr. Zusätzlich konnte er vier Quereinsteiger in die aktive Feuerwehr aufnehmen. Daniela Lutzenberger, Daniel Meusch, Paul Gerlach und Florian Singer gehören künftig ebenfalls zur Truppe. Uwe Bertsche wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.