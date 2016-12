Dauchingen Hofbesitzer wollen Bereicherung für Dauchingen sein

Der Grenzlandhof hat seit Mai neue Besitzer. Sie planen unter anderem Angebote für das Dauchinger Ferienprogramm

Es war ein kleiner Eklat, als der Gemeinderat im vergangenen November über einen Bauantrag auf dem Grenzlandhof entscheiden sollte. Das Problem: Der beantragte Pferdestall stand bereits. Man fühlte sich vor vollendete Tatsachen gestellt, stimmte dem Antrag aber nachträglich mehrheitlich zu.

Steffen Giesser und Silke Krüger, die seit Mai 2016 Besitzer der Hofs sind, haben aus diesem Erlebnis gelernt. Für weitere geplante Baumaßnahmen wurden und werden im Vorfeld Genehmigungsanträge gestellt, erklärt Steffen Giesser. Zudem wollen sie mit ihrem Betrieb für Fohlenaufzucht und Pferdeausbildung eine Bereicherung für die Gemeinde sein. „Geplant ist, der Gemeinde durch Ferienprogramme einen Gefallen zu tun“, sagt Giesser. Auch das Schopfelenfest wird weiterhin auf der Wiese des Hofs Platz finden. „Wir freuen uns, dass es hier stattfindet.“

Auch die enge Verbindung zum Pferdesportteam Schwarzwald-Baar soll der Gemeinde nützen. Der, nach Aussage von Steffen Giesser , drittgrößte Reitverein im Schwarzwald-Baar-Kreis nutzt den Grenzlandhof als Trainingsstätte und werde seine bisherige Adresse von Mühlhausen bei Schwenningen nach Dauchingen verlegen.

Ein Angebot für Kinder, das bereits großen Zuspruch findet, ist auch das Ponyreiten, das von Katja Mellone betreut wird. Momentan seien es 25 Kinder aus 17 Familien, die regelmäßig kommen, sagt sie. Weitere acht Familien sind sporadische Teilnehmer. „Es ist uns wichtig, dass man die Kleinen von Anfang an das Tier heranführt.“ Dabei sollen die Kinder aber nicht einfach abgeliefert werden. Eltern und Großeltern sind mit dabei.

Auf dem Grenzlandhof, der demnächst in Pferdebetrieb Oberrhein-Neckar umbenannt werden wird, stehen derzeit 45 Pferde, davon 20 zur Ausbildung. Neben den Besitzern arbeiten drei Personen auf dem Hof. Darunter der Dauchinger Tobias Singer, der aus dem Heim Fischerhof in Vöhrenbach kam, in dem psychisch kranke Menschen und Menschen mit geistigen Behinderungen betreut und ausgebildet werden.