Dauchingen Hexendomizil hat noch einen weiten Weg vor sich

Es ist ein steiniger Weg, den die Neckartäle Waldhexen aus Dauchingen auf der Suche nach einem eigenen Vereinsheim eingeschlagen haben. Es ist zugleich ein Dilemma, in dem der Dauchinger Gemeinderat steckt.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderats vom 20. Juni war das Thema im Zuge der Diskussion über den dritten Bauabschnitt der Freizeitanlage Hofäcker behandelt worden. Schon damals hatten die Gemeinderäte über einen zusätzlichen Bau für die Waldhexen und über einen Pacht- und Patenschaftsvertrag zur Pflege der Anlage durch den Fasnachtsverein diskutiert. Es ging um einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Jugendpavillons mit Kosten von 310 000 Euro und um das Angebot der Waldhexen, die Anlage Hofäcker in einem Patenschaftsvertrages zu pflegen. Die aus dieser Pflege zu erlösenden Ehrenamtsvergütungen – hier hatte die Gemeindeverwaltung einen Betrag von 67 680 Euro für den Zeitraum von 20 Jahren errechnet – sollten in die Finanzierung des Vereinsheimes mit einfließen.

Bei ihrer jüngsten Versammlung machten alle Gemeinderäte deutlich, dass sie sehr wohl über den Wunsch und auch die Notwendigkeit eines eigenen Vereinsheims der Waldhexen informierte seien, und, so die Mehrheit der Gemeinderäte, auch eine Lösung anstreben. Allerdings sei das Vorpreschen des Vereins und die damit verbundene Planung, als Bauherr ein Gebäude erstellen zu wollen, nicht hilfreich, betonte Bürgermeister Dorn, der den Waldhexen riet, den zur Abstimmung vorliegenden Zuschussantrag über den Betrag von 220 000 Euro zurückzuziehen. Zu diesem Rückzieher hatten auch Gemeinderäte Meinrad Gönner und Günter Haffa geraten und gleichzeitig hatten alle Gemeinderäte in Aussicht gestellt, dass man sich Zeit nehmen werde, um sich mit der Angelegenheit auseinander zu setzen.

Gemeinderäte würden gerne helfen

Auch Ingo Österreicher meinte, dass man noch nicht soweit sei, etwas zu entscheiden. Sandra Fischer brachte die Diskussion auf den Punkt, indem sie meinte, dass zwar alle Gemeinderäte die Motive der Neckartäle Waldhexen verstehen und auch von der Notwendigkeit überzeugt seien, dass man aber noch keine belastbaren Zahlen und daher keine Diskussionsgrundlage habe.

Konsens unter den Gemeinderäten herrschte in der Auffassung, dass man gerne helfen würde, dass sich diese Hilfe aber im üblichen Rahmen zwischen den bisher gewährten Zuschüssen in Höhe von zehn bis 33 Prozent der Investitionssumme bewegen müsse. Den eigentlich in dieser Höhe unüblichen 33-prozentigen Zuschuss hatte der Gemeinderat im Mai dem FC Dauchingen gewährt, weil der Sportverein eine sehr intensive Jugendarbeit betreibe und zeitweise bis zu 150 Jugendliche und Kinder betreue.

Bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Dorn die Vorsitzende der Neckartäle Waldhexen, Silke Mühlbach, gebeten, den Antrag auf Zuschusserteilung in Höhe von 220 000 Euro noch einmal zu überdenken und "nicht den Hardliner-Weg" zu beschreiten – indem man einfach den Antrag stelle, wohlwissend, dass dieser abgelehnt werden würde. Es gebe andere Wege und es sei auch nicht hilfreich, "unnötige Spannungen und atmosphärische Störungen" zu verursachen, so Dorn in einer Mail an die Vorsitzende. Am Ende folgte die Vereinsführung, vertreten durch Marc Laufer, den Empfehlungen und zog den Antrag zurück.



Neckartäle Waldhexen

Der Fasnachtsverein wurde im Frühjahr 1992 gegründet und zählt heute etwa 100 Mitglieder. Zu den erfolgreichen Veranstaltungen des Vereins gehört der jährliche Nachtumzug und das damit einhergehende Narrendorf, mit dem die Waldhexen sich weit über die Grenzen der Region einen Namen gemacht haben. Am 11. Februar ist es wieder soweit und Dauchingen wird zur Fasnachtspartymeile.