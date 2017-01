Dauchingen Gewählt: Andreas Krebs leitet das Dauchinger Hauptamt

In nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung wurde Andreas Krebs zum neuen Hauptamtsleiter Dauchingens gewählt. Er konnte sich im zweistufigen Bewerbungsverfahren gegen weitere Bewerbungen durchsetzen.

Das breitgefächerte klassische Hauptamt wurde im Rahmen eines Organisationsgutachtens im November 2012 zum Fachbereich 1 „Zentrale Verwaltung und Bürgerservice“ umorganisiert. Ebenso die bis dato eigenständigen Ämter Rechnungswesen und Bauverwaltung, diese wurden zum Fachbereich 2 „Finanzen und Bauen“. Die Personalauswahlentscheidung im Fachbereich 1 war erforderlich, da der bisherige Stelleninhaber die Gemeinde Ende Januar auf eigenen Wunsch verlässt.

Der 24-jährige, angehende Bachelor of Arts des Studiengangs Public Management aus Weissach, Kreis Böblingen, hat bei der Stadtverwaltung Böblingen erfolgreich die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Juli 2012 abgeschlossen. Im direkten Anschluss war Krebs als Sachbearbeiter im Ordnungsamt der Stadtverwaltung Böblingen tätig.

Im März 2014 begann sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg im Studiengang Public Management. Praxisstellen im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienst waren die Gemeindekämmerei in Hemmingen, für den Vertiefungsbereich „Wirtschaft und Finanzen“, das Hauptamt bei der Gemeinde Weissach, zur Abdeckung des Bereiches „Führung im öffentlichen Sektor“, die Personalabteilung der evangelischen Kirchenpflege in Stuttgart für den Vertiefungsbereich „Organisation, Personal und Informationsverarbeitung“, sowie das Ordnungsamt der Stadt Herrenberg für den Praxisteil „Ordnungsverwaltung“.